Susidūrimas su narkotikus vartojančiais garsiais šalies atlikėjais šokiravo R. Ščiogolevaitę: „Buvau pakraupus“

2025 m. rugpjūčio 26 d. 16:57
Lrytas.lt
Dainininkė Rūta Ščiogolevaitė (44 m.) prakalbo apie opią problemą – ji buvo šokiruota sužinojusi, jog Lietuvos pramogų pasaulyje atlikėjai griebiasi narkotinių medžiagų.
Livijos Gradauskienės vedamoje LRT radijo laidoje „Genijaus kailyje“ Rūta prakalbo apie įvykį, kuris ją nemenkai sukrėtė.
„Atsimenu vienas iš garsių atlikėjų užkulisiuose belaukiant koncerto pasakojo“, – istoriją pradėjo Rūta.
Ji pridėjo, jog su garsiu žmogumi net nebuvo draugai – tik pažįstami iš darbinių reikalų.
„Jis man taip paprastai pasakojo: „Tai mes čia baliavojam, čia truputį padauginam alkoholio, paskui reikėjo važiuoti, bet mes ne durni, tai mes kokaino“.
Ir aš taip klausau didelėmis akimis ir galvoju – jie pasakoja kaip apie vitaminus – išalkom, pavalgėm ir tada važiuojam.
Aš buvau pakraupus. Nieko nesakiau. Man viską užklijavo. Kaip norma. Mane tas labai sukrėtė. Dabar šiais laikais auginant vaikus suprantu, kad apie tai reikia kažkiek galvoti ir paaiškinti paaugliams“, – minėtoje laidoje apie situaciją pasakojo R. Ščiogolevaitė.
