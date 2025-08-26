Vaido Čeponio karjeroje – pokyčiai: „Kiek galima“

Jis dirbs lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Vilniaus Maironio progimnazijoje.
Apie pokyčius žurnalistas pranešė socialiniuose tinkluose.
„Na, kiek galima per televiziją pliurpt niekus ir blevyzgot apie tai, kaip dešimt dykaduonių laksto paskui oranžinį sviedinį ir mėto jį į skylę.
Pabodo iki gyvo kaulo. Reikia pagaliau kažką doro ir rimto nuveikt šiam gyvenime.
Buvo neįmanoma neįsidarbint lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Vilniaus Maironio progimnazijoje, kai jos direktorė yra nuostabioji Lina Tamulytė.
Jei nesiseks būti mokytoju, gal priims pasidarbuoti sargu ar valgyklos vedėju“, – „Facebook“ šalia akimirkos iš mokyklos kabineto rašė jis.