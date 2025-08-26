Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Vaido Čeponio karjeroje – pokyčiai: „Kiek galima“

2025 m. rugpjūčio 26 d. 09:26
Lrytas.lt
Žinomas sporto žurnalistas ir krepšinio komentatorius Vaidas Čeponis (53 m.) nusprendė imtis naujos veiklos.
Daugiau nuotraukų (11)
Jis dirbs lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Vilniaus Maironio progimnazijoje.
Apie pokyčius žurnalistas pranešė socialiniuose tinkluose.
„Na, kiek galima per televiziją pliurpt niekus ir blevyzgot apie tai, kaip dešimt dykaduonių laksto paskui oranžinį sviedinį ir mėto jį į skylę.
Pabodo iki gyvo kaulo. Reikia pagaliau kažką doro ir rimto nuveikt šiam gyvenime.
Buvo neįmanoma neįsidarbint lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Vilniaus Maironio progimnazijoje, kai jos direktorė yra nuostabioji Lina Tamulytė.
Jei nesiseks būti mokytoju, gal priims pasidarbuoti sargu ar valgyklos vedėju“, – „Facebook“ šalia akimirkos iš mokyklos kabineto rašė jis.
Vaidas ČeponisKarjeramokytojas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.