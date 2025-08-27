59-erių Giulija atskleidė neblėstančios jaunystės paslaptį: daugelio pamėgto produkto nevartoja 10 metų

37-erių Monikos mamai Giulijai jau ateinantį kovą sukaks 60 metų, tačiau išvaizdos jai gali pavydėti kiekviena.
Žinoma moteris ryžosi atskleisti savo grožio paslaptį ir prabilo apie tai, ką daro, jog būtų lyg sustojusi laike.
Naujienų portalui tv3.lt ji atskleidė, kad reguliariai lankosi pas kosmetologę, tačiau jokių kitų specialių paslapčių neturi.
Įprasta ir moters mityba – ji nesilaiko drastiškų dietų, tačiau vieno produkto yra atsisakiusi jau labai seniai.
„Iš tikrųjų aš valgau kone viską, ką tik noriu, bet kontroliuoju maisto kiekius. Tik cukraus su visa šeima nevartojame jau apie dešimt metų – nei į kavą, nei į arbatą.
Tiesa, labai mėgstu ledus. Bet tik kartais leidžiu su jais pasilepinti“, – minėtam portalui komentavo žinoma moteris.