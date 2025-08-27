Išbandymų kupiną laikotarpį išgyvenusi K. Meschino ryžosi paleisti visą skausmą: „Susirinkau save atgal į žmogų“

Apie šią gydančią patirtį K. Meschino pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Ten ji paviešino kvapą gniaužiančius vaizdus, kuriais ji gėrėjosi būdama stovykloje, įsikūrusioje vienuolyne.
Vėliau Karolina socialiniuose tikluose pasirodė su mama Asta – jos pranešė džiugią žinią visoms moterims, norinčioms pasinerti į savęs atradimo kelionę.
Abi moterys neslėpė emocijų, kurias joms sukėlė ši nepamirštama patirtis. Jų teigimu, pagalbos suprasti, kas vyksta jų gyvenimuose, reikėjo abiems – ir jos gavo su kaupu.
„Mes su mama vis dar gyvename retreat'o (liet. ramybės stovyklos) nuotaikomis. Norėjome, kad truktų dvi savaites, ten tokia magiška vieta.
Visiškai susirinkau save atgal į žmogų iš gabaliukų, o mama atrakino visas savo giliausiai užrakintas skrynias, kurių bijojo, – tikino Karolina. – Šiaip sutapimas, nes terapeutė sakė, kad visada į tą magišką vietą atvažiuojančios moterys atranda viena kitą.
Pavyzdžiui, prieš mus buvo 5 moterys, kurios visos buvo praradusios savo antras puses – numirė jų partneriai arba vyrai, o mes atvažiavome kaip dvi mamos su dukromis.
Visos šios mūsų savaitės esmė buvo traumų paleidimas, bandymas perprogramuoti savo protą ir kūną į laisvę, į pasitikėjimą. Tai mums labai padėjo, o mes labiausiai negalime atsigauti dėl Tess (ten dirbančios psichoterapeutės)“, – kalbėjo Karolina.
Jai antrino ir A. Meschino, kuri papasakojo apie stulbinančią psichoterapeutės patirtį: „Tess yra unikali asmenybė, ji turi tokią gyvenimišką patirtį ir praktiką, ji dirba vasarą Europoje, daro retreat'us, žiemą išvažiuoja į Senegalą Afrikoje, kur prižiūri, ugdo ir maitina 380 vaikų.“
Pasakodama apie savo patirtį A. Meschino neslėpė – ši stovykla atvėrė akis ne tik jos dukrai, bet ir jai pačiai.
„Norėčiau atgal, buvo neįtikėtina patirtis, – pradėjo A. Meschino. – Ši kelionė prasidėjo nuo to, kad pas mane buvo absoliutus panikos momentas, nes dar nemačiau savo dukters tokios subyrėjusios į tūkstantį gabalėlių ir tiesiog norėjosi jai kažkaip padėti.
Tada man pasitaikė informacija internete apie šitą retreat'ą, aš labai daug skaičiau, rinkau informaciją apie psichoterapeutę, kuriai priklauso tas vienuolynas ir ta bažnyčia. Važiavau su mintimi padėti dukrai. Bet atvažiavusi aš supratau, kad man labiau reikėjo pagalbos. Na, galbūt ne tiek labiau, bet mums abiem jos labai reikėjo“, – šyptelėjo A. Meschino.
Tuo metu Karolina prasitarė apie idėją, kuri stoykloje gimė tiesiog prie pusryčių stalo. Ir suklusti turėtų visos lietuvės, norinčios pokyčių savo gyvenime, nes Karolina su savo mama pranešė itin džiugią žinią.
Pasirodo, moterys nusprendė šią patirtį atsivežti į Lietuvą, kad ir kitos moterys, kovojančios su sunkiais gyvenimo išbandymais, galėtų pagaliau atrasti vidinę ramybę.
„Paskutinį vakarą, po savaitės vienuolyne sukūriau reels'ą, kuris sulaukė didžiulio susidomėjimo. Ryte, kai atsikėlėme, prie pusryčių stalo su Tess ir kitomis merginomis kilo idėja pasidalinti tuo su kitomis moterimis, kad kuo daugiau žmonių pasiektų jos žinios ir jos energija.
Mes ją pakvietėme, kad ji atvažiuotų į Lietuvą padaryti seminarą. Mes ją literaliai prispaudėm ir ji buvo sužavėta“, – pasakojo K. Meschino.
Po šių žodžių Karolina pranešė, kad psichoterapeutė Tess iš tiesų sutiko atvykti į Lietuvą ir surengti seminarą – ji tą padarys rugsėjo 27-28 dienomis.
Tuo metu Karolina ir Asta tikino apsiėmusios pačios organizuoti šią patyrimų pilną dieną ir jau sugalvojo renginio konceptą.
„Gimusios LAISVOS: kūno atgavimo ir proto perrašymo kelionė – vienos dienos patyrimas moterims, norinčioms nutraukti kartų grandines, paleisti traumas ir perprogramuoti save gyvenimui be gėdos, su vidine laisve“, – taip įvyksiantį renginį pristatė K. Meschino.
Renginys vyks sostinėje adresu Pilies g. 3. Susirinkusiųjų lauks visos dienos programa.
Bilietus galite įsigyti čia.
Karolina MeschinoSkyrybosStovykla
Rodyti daugiau žymių