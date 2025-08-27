K. Krysko kaiminystėje – didelė nelaimė: kreipėsi į bičiulius ir gerbėjus

Matydama, kokią žalą patyrė šeima, atlikėja nusprendė pasidalinti informacija socialiniuose tinkluose ir paraginti visus prisidėti prie pagalbos.
„Prieš kelias dienas mūsų kaimynystėje įvyko didelė nelaimė... Labai kviečiu kiekvieną, kas gali, ištiesti pagalbos ranką. Nepalikime šių žmonių vienų, nes juk niekas iš mūsų nėra apsaugotas nuo tokių nelaimių. Galbūt rytoj pagalbos prireiks ir mums patiems...“ – „Facebook“ paskyroje rašė K. Krysko.
Išsamesnė informacija apie gaisrą ir paramos galimybes pateikiama Neveronių bendruomenės grupėje.
„Mieli sodininkų bendrijos Pabiržė ir visos seniūnijos gyventojai, mūsų bendruomenę ištiko didžiulė nelaimė – Neveronių sen. Pabiržio kaime, Tulpių gatvėje, Pasilauskų šeimai sudegė gyvenamasis namas. Žmonės neteko ne tik namų, bet ir viso turto. Šiuo metu jie glaudžiasi pas dukrą, o kaimynai laikinai suteikė sodo namelį-vagonėlį, kad turėtų kur prisiglausti.
Kviečiame visus nepraleisti progos padėti – kiekviena, net ir mažiausia, auka yra svarbi. Vėliau pranešime ir apie organizuojamus darbus – tvarkymo, valymo ar statybos, nes šioje situacijoje labai prireiks ne tik lėšų, bet ir fizinės pagalbos.
Nuoširdžiai dėkojame už kiekvieną paramą – už aukas, už gerą žodį ir už prisidėjimą darbais. Tik kartu galime padėti šeimai vėl atsistoti ant kojų.
Paramos sąskaita: Vytautas Pasilauskas;
Bankas: Swedbank;
Sąsk. Nr.: LT907300010005689135;
Pavedimo paskirtis: Parama po gaisro“, – rašoma bendruomenės pranešime, prie kurio pridėtos ir gaisro nuotraukos.