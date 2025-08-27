Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Neprilygstamas reginys: Vilniaus burleskos festivalis pristato tarptautines ir vietines žvaigždes

2025 m. rugpjūčio 27 d. 13:09
„Vilnius International Burlesque Festival“ organizatoriai atskleidžia visą šių metų programą. Festivalis, vyksiantis spalio 3–4 dienomis sostinės kultūros erdvėje „Kablys“, pristato tarptautinius ir Lietuvos atlikėjus bei žada ypatingą scenografiją, kurią kurs scenos vizualinių sprendimų meistras Arvydas Buinauskas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (8)
„Šių metų festivalis bus tikra meno ir pojūčių sintezė. Pristatysime ne tik tarptautinius burleskos pasaulio vardus, bet ir scenografiją, kurios dar niekas nėra matęs. Tai bus ne scenos dekoras, o gyvas, nuolat kintantis pasaulis, sukuriantis unikalią patirtį žiūrovams. Burleskos menas, muzika ir vizualinė aplinka susilies į vieną visumą“, – teigia festivalio meno vadovas ir režisierius Deivydas Valenta.
Šių metų festivalio tema – „The Aurora Borealis Show“, įkvėpta paslaptingų šiaurės pašvaistės motyvų. Organizatoriai kviečia patirti magišką kelionę, kurioje burleskos pasirodymai ir šviesos žaismas taps laisvės bei kūrybos simboliu.
Festivalio atlikėjas GYTIS IV (aktorius Gytis Ivanauskas).
Lietuvos burleskos ir scenos menininkai:
○ BONA DAWN
○ LUKA MOKKA
○ MISS BABY DOLL
○ MORTA SMIT
○ LE JONGLEUR GASPAR
○ J’ADAM
○ RESTO
○ KARMA WISTERIA
○ KAPOLLO (Premjera – Kasparas Varanavičius)
Tarptautinės žvaigždės:
○ FIFI FANTOME (Berlynas)
○ ANJA PAVLOVA (Berlynas)
○ REVERSO (Barselona)
○ LUMA (Roma)
○ NATSUMI SCARLET (Tokijas)
Festivalis vyks spalio 3–4 dienomis. Žiūrovai galės rinktis tarp dviejų skirtingų patirčių: penktadienį pirmojo renginio pradžia – 19 val., antrojo – 23 val., o šeštadienį laukia vienas šou – 19 val.
„Šiemet burleskos scena Vilniuje taps ryškiausia visoje Europoje. Laukia netikėtumai, įkvepiančios asmenybės ir naujas šou. Tai – daugiau nei festivalis, tai bus išskirtinis meno įvykis miesto kultūros žemėlapyje“, – pabrėžia organizatoriai.
burleskaFestivalis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.