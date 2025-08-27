Neprilygstamas reginys: Vilniaus burleskos festivalis pristato tarptautines ir vietines žvaigždes

„Šių metų festivalis bus tikra meno ir pojūčių sintezė. Pristatysime ne tik tarptautinius burleskos pasaulio vardus, bet ir scenografiją, kurios dar niekas nėra matęs. Tai bus ne scenos dekoras, o gyvas, nuolat kintantis pasaulis, sukuriantis unikalią patirtį žiūrovams. Burleskos menas, muzika ir vizualinė aplinka susilies į vieną visumą“, – teigia festivalio meno vadovas ir režisierius Deivydas Valenta.
Šių metų festivalio tema – „The Aurora Borealis Show“, įkvėpta paslaptingų šiaurės pašvaistės motyvų. Organizatoriai kviečia patirti magišką kelionę, kurioje burleskos pasirodymai ir šviesos žaismas taps laisvės bei kūrybos simboliu.
Festivalio atlikėjas GYTIS IV (aktorius Gytis Ivanauskas).
Lietuvos burleskos ir scenos menininkai:
○ BONA DAWN
○ LUKA MOKKA
○ MISS BABY DOLL
○ MORTA SMIT
○ LE JONGLEUR GASPAR
○ J’ADAM
○ RESTO
○ KARMA WISTERIA
○ KAPOLLO (Premjera – Kasparas Varanavičius)
Tarptautinės žvaigždės:
○ FIFI FANTOME (Berlynas)
○ ANJA PAVLOVA (Berlynas)
○ REVERSO (Barselona)
○ LUMA (Roma)
○ NATSUMI SCARLET (Tokijas)
Festivalis vyks spalio 3–4 dienomis. Žiūrovai galės rinktis tarp dviejų skirtingų patirčių: penktadienį pirmojo renginio pradžia – 19 val., antrojo – 23 val., o šeštadienį laukia vienas šou – 19 val.
„Šiemet burleskos scena Vilniuje taps ryškiausia visoje Europoje. Laukia netikėtumai, įkvepiančios asmenybės ir naujas šou. Tai – daugiau nei festivalis, tai bus išskirtinis meno įvykis miesto kultūros žemėlapyje“, – pabrėžia organizatoriai.