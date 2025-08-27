Netikėtai supiršus T. Swift ir J. Valančiūną – Vilniaus savivaldybės reakcija: pateikė galimą vestuvių planą

Trečiadienį „Go Vilnius“ išplatino itin kūrybingą pasiūlymą: kodėl gi šiai netikėtai porai savo vestuvių neiškėlus Lietuvoje?
„Taylor, mes jau sudėliojome jūsų vestuvių planus – kodėl gi to nepadarius? Kai būsite pasiruošusi pasakyti „taip“ Vilniuje, tiesiog praneškite mums“, – „Instagram“ paskyroje teigė Vilniaus atstovai.
Ir planas išties pasakiškas: vestuvių ceremonijai siūloma Gedimino pilis, o miestas pavaizduotas pasipuošęs. Kadangi Taylor yra aistringa kačių mylėtoja, jai pateiktas ir netikėtas pasiūlymas – žiedus prie altoriaus galėtų atnešti karališkais vadinami korgiai.
Kad šventė būtų dar įspūdingesnė, jauniesiems siūloma pramoga – romantiškas skrydis oro balionu virš sostinės.
Internautai šią idėją priėmė su humoru – juk Vilnius ne tik sužaidė su garsiai žiniasklaidoje nuaidėjusiu kuriozu, bet ir subtiliai priminė, kad sostinė gali tapti idealia vieta net ir ryškių pasaulio žvaigždžių vestuvėms.
Primename, kad dainininkė Taylor Swift ir amerikietiško futbolo žvaigždė Travisas Kelce'as apie sužadėtuves pranešė antradienį. Tačiau šis vienas ryškesnių jųdviejų meilės istorijos momentų neapsiėjo be kuriozų. Į visa tai buvo įpainiotas ir garsus Lietuvos krepšininkas, NBA žvaigždė Jonas Valančiūnas.
Antradienio vakarą socialiniuose tinkluose buvo paviešintos T. Swift ir T. Kelce'o sužadėtuvių nuotraukos.
„Jūsų anglų kalbos mokytoja ir kūno kultūros mokytojas tuokiasi“, – šalia akimirkų iš sužadėtuvių rašė statusą pakeitusi pora.
Tačiau dainininkės išrinktąjį pažino ne visi. Naujienų portalas „Full Court“ vietoje tikrojo sužadėtinio T. Kelce'o publikavo J. Valančiūno nuotrauką. Tai daugeliui internautų sukėlė juoką.
„Tai – Jonas Valančiūnas“, – po naujienų portalo pasidalyta nuotrauka „Facebook“ paskyroje rašė vienas internautų.
„Travis gal norėtų apie tai pagalvoti, nes ji taip pat išteka už Jono Valančiūno“, – šmaikštavo kitas.
Buvo ir pasvarstančių, ką apie tai galvoja ir Jono Valančiūno žmona.
T. Kelce’o ir J. Valančiūno išvaizdos panašumas jau anksčiau kėlė diskusijas tiek sporto pasaulyje, tiek užsienio žiniasklaidoje. Buvo teigiama, kad jie atrodo tarsi dvyniai. Tuo metu abu vyrai buvo panašių kirpimų ir užsiauginę tokio pat ilgio barzdas, kas dar labiau pabrėžė jų panašumą.
