Po S. Maslobojevo žinios dėl dopingo – žvaigždžių palaikymas ir iškalbinga mylimosios reakcija

2025 m. rugpjūčio 27 d. 15:17
Lrytas.lt
Trečiadienio rytą Lietuvos sporto bendruomenę sukrėtė netikėta žinia – vienas tituluočiausių kovotojų Sergejus Maslobojevas sulaukė teigiamo dopingo testo atsakymo.
Pats sportininkas įsitikinęs, kad galėjo įsivelti klaida, tačiau situacijos neslėpė ir apie tai atvirai prabilo viešai socialiniuose tinkluose.
Po šiuo įrašu, kuriuo kovotojas pasidalijo „Instagram“ paskyroje, kaipmat pasipylė palaikymo žinutės. Palaikymą S. Maslobojevui išreiškė artimieji, kolegos ir bendražygiai.
„Teisingas, sąžiningas ir garbingas veiksmas šitose aplinkybėse. Viskas susitvarkys!“ – rašė kompozitorius ir atlikėjas Stanislavas Stavickis-Stano.
„Viskas bus gerai! Nemanau, kad yra abejojančių Tavimi! Stiprybės šiame etape“, – jam antrino žurnalistė Gerda Žemaitė.
„Stiprybės“, – trumpai, bet užtikrintai rašė žurnalistas Richardas Jonaitis.
„Esu su tavimi, broli“, – prie palaikymo žinučių prisidėj Italijos kovotojas Mattia Faraoni.
Tačiau daugiausiai dėmesio ir patiktukų sulaukė S. Maslobojevo antrosios pusės komentaras.
„Myliu“, – palaikymą antrai pusei išreiškė stilistė Santa Mišenytė.
