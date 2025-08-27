T. Swift ir T. Kelce'o sužadėtuvių istorijoje įpainiotas ir J. Valančiūnas: internautai leipsta juokais

Tačiau šis vienas ryškesnių jųdviejų meilės istorijos momentų neapsiėjo be kuriozų. Į visa tai buvo įpainiotas ir garsus Lietuvos krepšininkas, NBA žvaigždė Jonas Valančiūnas.
Antradienio vakarą socialiniuose tinkluose buvo paviešintos T. Swift ir T. Kelce'o sužadėtuvių nuotraukos.
„Jūsų anglų kalbos mokytoja ir kūno kultūros mokytojas tuokiasi“, – šalia akimirkų iš sužadėtuvių rašė statusą pakeitusi pora.
Tačiau dainininkės išrinktąjį pažino ne visi. Naujienų portalas „Full Court“ vietoje tikrojo sužadėtinio T. Kelce'o publikavo J. Valančiūno nuotrauką.
Tai daugeliui internautų sukėlė juoką.
„Tai – Jonas Valančiūnas“, – po naujienų portalo pasidalyta nuotrauka „Facebook“ paskyroje rašė vienas internautų.
„Travis gal norėtų apie tai pagalvoti, nes ji taip pat išteka už Jono Valančiūno“, – šmaikštavo kitas.
Buvo ir pasvarstančių, ką apie tai galvoja ir Jono Valančiūno žmona.
T. Kelce’o ir J. Valančiūno išvaizdos panašumas jau anksčiau kėlė diskusijas tiek sporto pasaulyje, tiek užsienio žiniasklaidoje. Buvo teigiama, kad jie atrodo tarsi dvyniai.
Tuo metu abu vyrai buvo panašių kirpimų ir užsiauginę tokio pat ilgio barzdas, kas dar labiau pabrėžė jų panašumą.