Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

T. Swift ir T. Kelce'o sužadėtuvių istorijoje įpainiotas ir J. Valančiūnas: internautai leipsta juokais

2025 m. rugpjūčio 27 d. 12:14
Lrytas.lt
Antradienio vakarą dainininkė Taylor Swift ir amerikietiško futbolo žvaigždė Travisas Kelce'as pranešė džiugią žinią. Juodu susižadėjo.
Daugiau nuotraukų (9)
Tačiau šis vienas ryškesnių jųdviejų meilės istorijos momentų neapsiėjo be kuriozų. Į visa tai buvo įpainiotas ir garsus Lietuvos krepšininkas, NBA žvaigždė Jonas Valančiūnas.
Antradienio vakarą socialiniuose tinkluose buvo paviešintos T. Swift ir T. Kelce'o sužadėtuvių nuotraukos.
„Jūsų anglų kalbos mokytoja ir kūno kultūros mokytojas tuokiasi“, – šalia akimirkų iš sužadėtuvių rašė statusą pakeitusi pora.
Tačiau dainininkės išrinktąjį pažino ne visi. Naujienų portalas „Full Court“ vietoje tikrojo sužadėtinio T. Kelce'o publikavo J. Valančiūno nuotrauką.
Tai daugeliui internautų sukėlė juoką.
„Tai – Jonas Valančiūnas“, – po naujienų portalo pasidalyta nuotrauka „Facebook“ paskyroje rašė vienas internautų.
„Travis gal norėtų apie tai pagalvoti, nes ji taip pat išteka už Jono Valančiūno“, – šmaikštavo kitas.
Buvo ir pasvarstančių, ką apie tai galvoja ir Jono Valančiūno žmona.
T. Kelce’o ir J. Valančiūno išvaizdos panašumas jau anksčiau kėlė diskusijas tiek sporto pasaulyje, tiek užsienio žiniasklaidoje. Buvo teigiama, kad jie atrodo tarsi dvyniai.
Tuo metu abu vyrai buvo panašių kirpimų ir užsiauginę tokio pat ilgio barzdas, kas dar labiau pabrėžė jų panašumą.
Taylor SwiftSužadėtuvėsJonas Valančiūnas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.