Kristupas Krivickas atsivėrė apie iki šiol skaudinančią netektį: „Neišmatuojamo dydžio smūgis“

Naujienų portalui tv3.lt žinomas vyras atsivėrė, jog ši netektis atvėrė žaizdą, kuri neužgijus iki šiol.
„Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad jos netektis buvo neišmatuojamo dydžio smūgis mūsų šeimai.
Su laiku ta tuštuma tik didėja, vis labiau jos trūksta, vis labiau jaučiame jos nebuvimą... Kol kas laikas skausmą tik augina“, – minėtam portalui kalbėjo jis.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad 2023 m. rugpjūčio pabaigoje 71-erių moteris mirė Santaros klinikų reanimacijoje, neatlaikiusi sudėtingos širdies operacijos.
„Vakar, taip ir neatsigavusi po itin sudėtingos širdies operacijos, Santaros klinikų reanimacijoje mirė mano Mama Virginija. Ji išėjo be skausmo ir kančios, taikiai ir ramiai.
Apsupta artimųjų meilės ir dėmesio, jausdama ir žinodama, kad yra mylima mama ir močiutė. Mūsų šeimai tai begalinė netektis. Mus siejo ypatingai artimas ryšys. Visi penki mūsų vaikai, jos anūkai, buvo didžiausias jos gyvenimo džiaugsmas.
Labai juos mylėjo, globojo ir rūpinosi. Ji buvo mūsų visų mylima ir globojama. Mama bus gyva anūkuose mūsų visų širdyse ir mintyse“, – tuomet rašė K. Krivickas.
Kristupas KrivickasMamaMirtis
Rodyti daugiau žymių