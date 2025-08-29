Paaiškėjo, kur po vestuvių sparnus pakėlė Gelminė ir Mantas Stonkai: vaizdai verti atviruko

Iškart po vestuvių Stonkai patraukė kopinėti medų į Portugaliją. Čia jie lepinasi skaniu maistu, grožisi atviruko vertais vaizdais, daug keliauja.
„Nuleido padangą laukuos, tai gavau fotosesiją ta proga“, – instagrame juokavo Gelminė, kurią vasariškai portugališkuose laukuose įamžino Mantas.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad po santuokos nuotaka pasirinko dvigubą pavardę ir tapo Gelmine Glemžaite-Stonke. Santuokos liudininkais tapo taip pat šiemet aukso žiedus sumainę artimiausi poros draugai – komikas Mantas Katleris su žmona, turinio kūrėja Aiste Katlere.
Suknelę Gelminei sukūrė prekės ženklo „multi.“ Kūrėja Saulė Budaitė.
„Stoviu ir verkiu“, – pirmą kartą išvydusi savo vienos svarbiausios gyvenimo dienos suknelę kalbėjo Gelminė. Švelnumas, gražumas, trapumas – visa tai atsispindėjo poros šventėje, kurią vainikavo šokiai su grupe „FC Baseball“.