Paaiškėjo, kur po vestuvių sparnus pakėlė Gelminė ir Mantas Stonkai: vaizdai verti atviruko

2025 m. rugpjūčio 29 d. 14:20
Lrytas.lt
Aktorių pora Mantas Stonkus (38 m.) ir Gelminė Glemžaitė (35 m.) parodė, kad tikra vestuvių šventė alsuoja tikrumu ir ji gali būti ne pagal įprastai nusistovėjusias taisykles. Taip, kaip ir buvo nurodyta kvietimuose, rugpjūčio 22-ąją, juoda spalva pasipuošę artimieji ir visas pramogų pasaulio žvaigždynas skubėjo į sostinės širdyje esantį teatrą „Lėlė“. Itin jautrios ceremonijos metu, prieš teatro kėdėse įsitaisiusius žiūrovus, porą sutuokė aktorius Giedrius Savickas.
Iškart po vestuvių Stonkai patraukė kopinėti medų į Portugaliją. Čia jie lepinasi skaniu maistu, grožisi atviruko vertais vaizdais, daug keliauja.
„Nuleido padangą laukuos, tai gavau fotosesiją ta proga“, – instagrame juokavo Gelminė, kurią vasariškai portugališkuose laukuose įamžino Mantas.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad po santuokos nuotaka pasirinko dvigubą pavardę ir tapo Gelmine Glemžaite-Stonke. Santuokos liudininkais tapo taip pat šiemet aukso žiedus sumainę artimiausi poros draugai – komikas Mantas Katleris su žmona, turinio kūrėja Aiste Katlere.
Suknelę Gelminei sukūrė prekės ženklo „multi.“ Kūrėja Saulė Budaitė.
„Stoviu ir verkiu“, – pirmą kartą išvydusi savo vienos svarbiausios gyvenimo dienos suknelę kalbėjo Gelminė. Švelnumas, gražumas, trapumas – visa tai atsispindėjo poros šventėje, kurią vainikavo šokiai su grupe „FC Baseball“.
