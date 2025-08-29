Po žinios apie išsikraustymą iš JAV – rimti kaltinimai Voverių šeimai: skelbiama apie milijoninį ieškinį

Žiniasklaidos kanalai „10 On Your Side“ ir „Myfox8“ skelbia, kad I. Voveris sutuoktinio Andriaus Voverio valdoma įmonė „Triton Logistics“ tapo 5,3 mln. JAV dolerių ieškinio objektu. Ieškinys pateiktas po 2022-ųjų gruodį įvykusios tragiškos avarijos, kai „Triton Logistics“ sunkvežimis susidūrė su vakarėliams skirtu autobusu, nusinešusiu trijų žmonių gyvybes. Be to, įmonei metami įtarimai dėl galimo dokumentų klastojimo.
Pasak „Myfox8“, nelaimė nutiko I-64 greitkelyje, netoli „Humelsine Parkway“ išvažiavimo. „Freightliner“ sunkvežimį vairavęs Danielis Crameris atsitrenkė į „Futrell’s Party Adventures“ autobusą, gabenusį keleivius. Krovininis automobilis tuo metu iš Čikagos į Česapeiką vežė alaus siuntą.
Eismo įvykio metu žuvo broliai Jontae’as Russellis ir X’zavieras Evansas bei Montia Bouie, dar apie 20 žmonių patyrė įvairių sužalojimų.
Ieškinyje atsakomybė priskiriama ne tik A. Voveriui, kaip įmonės savininkui, bet ir vairuotojui D. Crameriui bei kelioms kitoms, galimai susijusioms bendrovėms. Dokumentuose nurodoma, kad vairuotojas elgėsi neatsargiai ir neparodė būtino rūpesčio kitų saugumu.
Taip pat remiamasi „10 On Your Side“ publikacija, kurioje minima, jog D. Crameris tyrėjams melavo Valstijos policijai – esą tą vakarą turėjo pakaitinį vairuotoją.
Be to, jis tikino, kad „Triton Logistics“ naudojo schemą, leidusią klastoti elektroninius vairuotojų darbo žurnalus, kad oficialiai atrodytų, jog vairuotojai ilsėjosi, nors realybėje taip nebuvo.
Kaip rašo „Myfox8“, federaliniai dokumentai atskleidžia, kad ši sistema buvo vykdoma pasitelkiant duomenų centrą Lietuvoje.
„Ta avarija yra sena, įvykusi beveik prieš tris metus. Kad ir kaip norėtumėme, bet, deja, avarijos nutinka. Tai nėra vien mūsų kaltė, bet ir jų – jie važiavo neleistinu greičiu autostradoje, be jokių įspėjamųjų ženklų, žmonės vartojo alkoholį, žmonės nebuvo prisisegę saugos diržų. Yra visokių niuansų, nėra kad būtume vien tik mes kalti. Čia nėra kažkoks naujas dalykas, dėl kurio reikėtų slėptis – apie tai šnekame viešai, tad mes tikrai nesislepiame“, – naujienų portalui Lrytas sakė I.Voveris.