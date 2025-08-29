TV laidų vedėjas Š. Jasiukevičius susiduria su prorusiškų veikėjų persekiojimu: kreipsis į teisėsaugą

Paramos į Ukrainą vežimą aktyviai organizuojantis Š. Jasiukevičius jau anksčiau buvo susilaukęs dėmesio iš Remigijaus Žemaitaičio, Igno Vėgėlės ir kelių kitų politikų, nepritariančių paramos Ukrainai organizavimui.
Šių metų kovą R. Žemaitaitis bandė nesėkmingai skųsti Š. Jasiukevičių policijai dėl dviejų šių metų kovo 15 d. Š. Jasiukevičiaus paskyroje pasirodžiusių įrašų – viename iš jų visuomenininkas kritikavo 18 Seimo narių, kurie nepalaikė sankcijų Rusijai pratęsimo, kitame pasidalino dar 2016 m. sausį portale 15min išplatintu straipsniu, kuriame kartu su Šaulių sąjungos atsargos mokymo centro instruktoriumi, majoru Albertu Daugirdu aptarė, kaip karo metu elgtis su kolaborantais, padedantiems okupantams naikinti Lietuvą. Visgi policija dėl šių įrašų tyrimo nepradėjo.
Į Vilniaus apskrities VPK dėl Š. Jasiukevičiaus įrašų kreipėsi ir kitas parlamentaras – valstiečių frakcijai priklausantis I. Vėgėlė. Parlamentaras rugpjūčio 8 d. savo „Facebook“ paskyroje informavo, jog policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo, pagal BK 170 str. 2 d. ir BK 145 str. 2 d. Tiesa, šio ikiteisminio tyrimo baigtis kol kas nėra žinoma.
Tačiau pastarosiomis savaitėmis Š. Jasiukevičius susiduria su intensyviu persekiojimu, kylančiu ne iš šių politikų, bet kelių skirtingų visuomenėje pagarsėjusių veikėjų, kurie ne tik atskleidė Š. Jasiukevičiaus gyvenamąją vietą ir asmeninius duomenis, bet ir itin intensyviai bandė užblokuoti visuomenininko „Facebook“ paskyrą, taip pat menkinti Ukrainą remiančias iniciatyvas.
Operacija truko kelias savaites
Jasiukevičius pasakoja, jog šių metų liepos 25 d. kažkas pradėjo masiškai raportuoti jo „Facebook“ paskyrų įrašus.
Dalis šių įrašų buvo paskelbti praėjusiais metais, kiti net ir 2019 metais ar anksčiau. Pasipylus masiniam raportavimui, „Facebook“ administratoriai Š. Jasiukevičiui paskyrė vienos dienos apribojimą naudotis turima paskyra.
Primename, jog tokie apribojimai nereiškia, jog buvo padarytas pažeidimas – dažnai dėl masinio raportavimo įrašas ar paskyra yra laikinai paslepiama, ar apribojama, kol bus atlikta patikra.
Deja, piktadariai gali šia sistema piktnaudžiauti ir pakartotinai daug kartų raportuoti profilius, taip ilgą laiką mažinant jų matomumą.
Taip nutiko ir šiuo atveju – po vienos dienos apribojimo, buvo masiškai raportuojami ir kiti įrašai, po ko „Facebook“ administratoriai paskyrė 3 dienų apribojimą, vėliau raportuojant dar kitus įrašus – savaitės laiko apribojimą, o dar po penkių ar šešių dienų – viso mėnesio laikotarpio apribojimą.
Visuomenininkas pasakoja, jog masinis raportavimas buvo organizuotas sistemiškai ir metodiškai – raportai siunčiami iš karto pasibaigus ankstesniam apribojimui, taip siekiant maksimaliai ilgai apriboti naudojimąsi paskyra.
Jasiukevičius neatmeta galimybės, jog raportavimui buvo naudojami ir botai. Mat itin tiksliai buvo atrandami seni, niekuo neišsiskiriantys įrašai, kurie tuomet buvo masiškai skundžiami „Facebook“ administracijai.
Dalyvavo organizuotoje grupėje
Anot visuomenininko, masinį raportavimą organizavo keli visuomenėje girdėti veikėjai, kurie tikėtina bendravo tarpusavyje ir koordinavo veiklą.
Dar rugpjūčio 4 d. Lietuvos pro-rusiškais pasisakymais pagarsėjusi kosmetologė Olivija Krasnickienė savo „Tik tok“ paskyroje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame pati atskleidė, esą per 15 minučių sužinojo, kaip nuvykti iki Š. Jasiukevičiaus gyvenamosios vietos.
Vaizdo įraše ji teigia, jog bendrauja su už finansinius nusikaltimus teistu ir riaušių prie Seimo byloje minimu Antanu Kandrotu-Celofanu, vaizdo įraše matomas baltas „Maserati“ automobilis, kurį išvysime ir ne viename A. Kandroto-Celofano įkeltame vaizdo įraše. Galiausiai vaizdo įraše O. Krasnickienė paskambina Š. Jasiukevičiui mobiliuoju telefonu – vaizdo įraše fone girdimas A. Kandroto balsas.
Nors Lietuvos įstatymai draudžia rinkti informaciją apie privataus asmens gyvenimą, O. Krasnickienė nufilmavo kauniečio namus, kiemą, kieme stovinčius automobilius. Beje, straipsnio rašymo metu šie įrašai buvo viešai prieinami – vienas jų „Tik tok“ platformoje buvo peržiūrėtas 105 tūkst. kartų.
Panašius vaizdo įrašus nufilmavo ir A. Kandrotas-Celofanas – rugpjūčio 5 d. jis „Facebook“ paskyroje „Celofanas LIVE“ įkėlė vaizdo įrašą, kuriame matoma Š. Jasiukevičiaus ir jo šeimos gyvenamoji vieta – vaizdo įraše matomas net ir gyvenamosios vietos adresas.
Š. Jasiukevičiaus manymu, ši dviejų veikėjų paskelbta informacija – akivaizdus bandymas atskleisti duomenis, susijusius su privataus asmens gyvenimu, juolab, kai tokie duomenys, kaip gyvenamoji vieta, eksploatuojamos transporto priemonės, ar naudojamas asmeninio mobilaus telefono numeris, nėra viešai prieinami.
Be to, visuomenininko nuomone, šiuo atveju bandoma pakenkti ne tik jam pačiam, bet ir renkant paramą Ukrainai – bendrininkų grupė siekia parodyti, jog paramą Ukrainai renkantis asmuo pats gyvena prabangiai, dar ir netiesiogiai leidžiant suprasti, jog turtą jis susikrovė rinkdamas paramą Ukrainai.
Nors portalo „Kas vyksta Kaune“ žiniomis, vaizdo įrašuose matomas namas buvo baigtas statyti dar kelis metus iki karo Ukrainoje pradžios, o leidimas statyboms gautas dar gerokai anksčiau.
Kaltino genocido rėmimu, organų prekyba
O. Krasnickienė ne tik atskleidė Š. Jasiukevičiaus gyvenamąją vietą, bet liepos 29 d. paviešintame vaizdo įraše taip pat kaltino visuomenininką „prisidėjimu prie genocido“.
„Tas žmonių genocidas yra vykdomas su lietuviškais automobiliais (…), Jūs prisidėjote prie tų žmonių genocido“, – kalba O. Krasnickienė.
Dar ji visuomenininką pravardžiavo „gyvuliu“, „lopata“, keikė kitais šlykščiausias žodžiais. Prie jos vėliau prisijungė ir Darius Augustinavičius, rugpjūčio 4 d. „Tik tok“ platformoje įkėlęs vaizdo įrašą, kuriame taip pat keikia Š. Jasiukevičių, lygina su gyvūnais, vadina pedofilu.
Tą pačią dieną jis paskelbė ir kitą vaizdo įrašą, kuriame nepateikdamas jokių įrodymų kaltina Š. Jasiukevičių prekyba žmonėmis ir žmonių organais. Anksčiau D. Augustinavičius ne kartą skundėsi aplink jo namais skraidančiais dronais – viename vaizdo įraše jis nepateikdamas įrodymų teigia, jog būtent Š. Jasiukevičius leido dronus aplink jo namus.
Sekančiomis dienomis D. Augustinavičius „Tik tok“ platformoje paviešino ir daugiau panašių vaizdo įrašų – kitą dieną pasirodžiusiame įraše jis teigė, neva kelionių į Černobylį metu Š. Jasiukevičius „organizuodavo žmonių medžioklės pramogas“, o rugpjūčio 6 d. įkeltame vaizdo įraše jis pripažino, jog pats bendrauja su A. Kandrotu ir O. Krasnickiene, taip pat kaip ir anksčiau minėti veikėjai, D. Augustinavičius vėl paviešino Š. Jasiukevičiaus gyvenamosios vietos adresą.
Rugpjūčio 6 d. prie melagienų skleidimo prisijungia riaušių prie Seimo byloje teisiamas Andrius Lobovas – savo „Tik tok“ paskyroje jis įkelia vaizdo įrašą, kuriame kartoja panašius teiginius – esą Š. Jasiukevičius pats nieko neuždirba, gyvena iš paramai Ukrainai surinktų pinigų.
Keturi minėti veikėjai sekančiomis dienomis įkėlė ir daugiau panašių vaizdo įrašų – rugpjūčio 7 d. įkeltame vaizdo įraše A. Kandrotas Celofanas prakalbo rusiškai, kreipėsi į ukrainiečius sakydamas, kad visuomenininkas gyvena iš „ukrainiečių kraujo“. Vaizdo įrašus rusų kalba kūrė ir D. Augustinavičius, bei A. Lobovas, šiuose vaizdo įrašuose kartojami panašūs melagingi teiginiai.
Beje, šią informaciją A. Kandrotas-Celofanas skleidė ne tik savo „Tik tok“ paskyroje. Rugpjūčio 9 d. jis sudalyvavo žurnalistės Rūtos Janutienės kanalo „OpTV“ laidoje – šios laidos įrašas pavadinimu „Sau-sau-sau – Ukrainai: namas už milijoną, viešieji pirkimai, mikroskopinė alga ir paskolos sau“ vis dar prieinamas „YouTube“ platformoje. Be kitų melagingų teiginių, šioje laidoje A. Kandrotas-Celofanas atvirai siūlė susidoroti su visuomenininku.
„Ar Jasiukevičius suvokia, kad gali atsirasti žmonės, kuriems trūko kantrybė, ir jį pavyzdžiui, nusičiups gatvėje, nuveš tyliai tyliai prie Kaliningrado sienos ir permes per Nemuną, arba Nidoje permes? Jis grįš į Lietuvą po 23 metų, jeigu grįš“, – kalbėjo A. Kandrotas-Celofanas. Po šių žodžių jis ir kiti laidos dalyviai puolė juoktis.
23 metų laikotarpį jis paminėjo ne be reikalo, mat anksčiau Rusija Š. Jasiukevičių už akių nuteisė kalėti 23 metams.
Rusijos teisėsaugos dėmesio Š. Jasiukevičius veikiausiai susilaukė dėl paviešintų vaizdų iš kelionių okupuotoje Kursko srityje. Portalas „Delfi“ anksčiau rašė apie Š. Jasiukevičiaus atžvilgiu iškeltą baudžiamąją bylą, paskelbtą paiešką.
Tiesa, už akių paskelbtą sprendimą Š. Jasiukevičius vadina absurdišku, mat Rusijos institucijos net nebandė su juo susisiekti, o nutartyje prirašė gausybę su realybe prasilenkiančių teiginių – neva kaunietis verbavo, apmokė ir finansavo kitus samdinius.
Tad A. Kandrotas-Celofanas ir jo sėbrai savo vaizdo įrašuose ne kartą užsiminė apie šią „bylą“ – bandydami sudaryti įspūdį, jog visuomenininkas buvo pagrįstai nuteistas užsienio teisėsaugos tarnybų.
Beje, prie melagienų skleidimo prisijungė ir R. Janutienė. Ji savo „Facebook“ paskyroje rašė, esą Š. Jasiukevičius iš paramą Ukrainai renkančios VšĮ „Medialab“ ilgalaikėms paskoloms išsiėmė 90 tūkst. eurų, kurie neva buvo surinkti renkant paramą Ukrainai.
Tiesa, R. Janutienės paviešinti „Registrų centro“ dokumentai iš tiesų rodo ką kita. Dokumentuose matyti, jog 2023 m. viešoji įstaiga įstaigos steigėjui suteikė 30 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą, o 2024 m. ilgalaikės paskolos suma siekė 60 tūkst. eurų.
R. Janutienė šiuos skaičius sudėjo ir teigė, jog buvo skirta 90 tūkst. eurų paskola, tačiau realybė yra kitokia – 2024 m. buvo skirta dar 30 tūkst. eurų paskola, tad bendra suma dėl to ir siekė 60 tūkst. eurų.
Nors R. Janutienė savo laidose teigia, jog VšĮ „Media lab“ buvo įkurta išskirtinai paramos rinkimui, tai nėra tiesa – viešoji įstaiga veiklą vykdo nuo 2010 m., užsiima televizijos laidų, kitos video produkcijos gamyba.
Rekvizitai.lt puslapyje galime matyti, jog 2024 m. pardavimo pajamos siekė daugiau kaip 42 tūkst. eurų – šios pajamos buvo uždirbtos iš teikiamų paslaugų. Pats Š. Jasiukevičius portalui „Kas vyksta Kaune“teigė, jog didžioji dalis paskolos jau yra grąžinta.
Kreipsis į prokuratūrą
Dėl anksčiau minėtų keturių asmenų neteisėtos informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo, šmeižto ir kitų galimai padarytų nusikalstamų veiklų, Š. Jasiukevičius šią savaitę planuoja kreiptis į Kauno apygardos prokuratūrą.
Jis nurodo, jog dėl anksčiau aptartų vaizdo įrašų patyrė neigiamas pasekmes – perskaitęs po vaizdo įrašais paliktus komentarus patyrė šoką, kreipėsi psichologo pagalbos.
Be to, po A. Kandroto-Celofano ir jo bendražygių paviešintos informacijos, visuomenininkas susilaukė daugybės skambučių iš draugų ir pažįstamų žmonių, kuriuos pasiekė paviešinta informacija, tad teko daug teisintis ir komentuoti melagingą informaciją.
Panašu, jog bandymas sumenkinti Š. Jasiukevičių pristabdė ir paramos Ukrainai rinkimą. Visuomenininkas paskaičiavo, jog jo valdoma viešoji įstaiga „Media Lab“ nuo šių metų sausio 1 iki liepos 31 d. surinko daugiau kaip 407 tūkst. paramos, tad vieno mėnesio paramos vidurkis buvo beveik 58,2 tūkst. eurų.
O štai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio pabaigos buvo surinkta vos 1918 eurų parama.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ patikrino viešosios įstaigos ataskaitas, kuriose nurodoma, jog įstaiga per 3 karo metus surinko beveik 2 mln. eurų paramos Ukrainai.
