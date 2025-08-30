Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

„Man-go“ narės R. Petrauskytės-Paulauskienės šeimoje praūžė ypatinga šventė: paviešino akimirkas

2025 m. rugpjūčio 30 d. 14:05
Lrytas.lt
Rugpjūčio 23-iąją Klaipėdoje vyko ypatinga šventė – grupės „Man-go“ narė Rima Petrauskytė-Paulauskienė kartu su artimaisiais pakrikštijo dukrą Adelę.
Daugiau nuotraukų (11)
Praėjus kelioms dienoms po iškilmingos ceremonijos, atlikėja socialiniuose tinkluose pasidalijo nuoširdžiomis mintimis apie šį šeimai reikšmingą įvykį.
Emocijomis ir akimirkomis Rima sutiko pasidalyti ir su naujienų portalu Lrytas.
„Nuslūgus šventės šurmuliui man visada reikia laiko patylėti, išjausti, išgalvoti, išbūti. Šaltą ir vėjuotą priešpaskutinį rugpjūčio šeštadienį savo mažiausiajai Adelei atvėrėme duris į krikščioniškąjį tikėjimą ir suteikėme dovaną tikėti...
Nors jaudulys kaustė širdį ir protą, pamenu klebono Andriaus žodžius: „Laiminkime savo vaikus kiekvieną dieną ir taip linkėkime jiems laimės ir sėkmės ryte ir vakare“.
Esu be galo dėkinga sesei Jurgai ir jos vyrui Raimondui, kad sutiko tapti Adelės krikšto tėvais ir vesti mūsų mažiausiąją krikščioniškuoju keliu“, – teigė ji.
Atlikėja neslėpė, kad be artimųjų ir draugų pagalbos ši diena nebūtų buvusi tokia ypatinga. Baigdama įrašą ji jautriai prisiminė visus, kurie prisidėjo prie krikštynų šventės ir padėjo sukurti jaukią atmosferą.
Rima Petrauskytė-Paulauskienėkrikštynos92 vasaros dienos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.