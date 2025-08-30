„Man-go“ narės R. Petrauskytės-Paulauskienės šeimoje praūžė ypatinga šventė: paviešino akimirkas

Praėjus kelioms dienoms po iškilmingos ceremonijos, atlikėja socialiniuose tinkluose pasidalijo nuoširdžiomis mintimis apie šį šeimai reikšmingą įvykį.
Emocijomis ir akimirkomis Rima sutiko pasidalyti ir su naujienų portalu Lrytas.
„Nuslūgus šventės šurmuliui man visada reikia laiko patylėti, išjausti, išgalvoti, išbūti. Šaltą ir vėjuotą priešpaskutinį rugpjūčio šeštadienį savo mažiausiajai Adelei atvėrėme duris į krikščioniškąjį tikėjimą ir suteikėme dovaną tikėti...
Nors jaudulys kaustė širdį ir protą, pamenu klebono Andriaus žodžius: „Laiminkime savo vaikus kiekvieną dieną ir taip linkėkime jiems laimės ir sėkmės ryte ir vakare“.
Esu be galo dėkinga sesei Jurgai ir jos vyrui Raimondui, kad sutiko tapti Adelės krikšto tėvais ir vesti mūsų mažiausiąją krikščioniškuoju keliu“, – teigė ji.
Atlikėja neslėpė, kad be artimųjų ir draugų pagalbos ši diena nebūtų buvusi tokia ypatinga. Baigdama įrašą ji jautriai prisiminė visus, kurie prisidėjo prie krikštynų šventės ir padėjo sukurti jaukią atmosferą.