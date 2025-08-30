Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Išpuoselėtoje „Stiklių“ bendraturčių sodyboje Dubingiuose – vasaros palydėtuvės su kviestine publika

2025 m. rugpjūčio 30 d. 19:43
Lrytas.lt
Paskutinę vasaros šeštadienio popietę gurmanai rinkosi į Dubingiuose įsikūrusią „Relais & Chateaux Stikliai Hotel“ bendraturčių sodybą. Čia vyko tradicinis Gurmanų gildijos bei kviestinių svečių piknikas.
„Tarptautinė gastronomijos asociacija „Chaîne des Rôtisseurs“ džiaugiasi galėdama pakviesti savo narius į tradicinį vasaros pikniką. Šiais metais išskirtinei patirčiai pasirinkta nuostabi vieta – Dubingų ūkis, į kurį visus pakvietė asociacijos prezidentas Romualdas Zakarevičius“, – svečius kvietė „Stikliai“.
Šis renginys – tai puiki proga ne tik pabendrauti, bet ir pasidalinti kulinariniais sugebėjimais, mat vakarienė – suneštinė. Kiekvienas narys atsinešė savo paruoštą patiekalą, taip sukuriant unikalią skonių paletę, atspindinčią asociacijos narių virtuvės įvairovę.
Pagrindinis vakarienės akcentas – keptas paršiukas. Šis tradicinis patiekalas ne tik papuošė stalą, bet ir suteikė renginiui jaukumo bei autentiškumo. Vakaras tapo dar vienu įsimintinu susitikimu, stiprinančiu bendruomenės ryšius ir aistrą aukštajai gastronomijai.
Gurmanų gildijos nariai kas mėnesį susitinka vienas kito restoranuose, kur aptaria maisto naujienas, netikėčiausius derinius, o štai vasaros susitikimas įvyksta kartą per metus.
„Stiklių“ bendraturčių sodyboje jie ne tik piknikauja, bet ir grožisi išpuoselėtu sodu bei ragauja pačių savininkų sodyboje auginamų daržovių bei uogų.
StikliaiDubingiaiAleksandras Ciupijus

