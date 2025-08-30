Neblaivi prie „Lamborghini“ vairo įkliuvusi buvusi „Olialia“ pupytė Agnė Barovskė nutraukė tylą

Socialiniuose tinkluose Agnė dalijosi atsiprašymu.
„Tikriausiai matėte arba girdėjote, o kas nematėte – prisipažinsiu pati.
Tai žodžiu, vairavau pavasarį išgėrusi. Į kažkokias detales nesileisiu, nes nesu aš ta, kuri teisintųsi arba kaltintų kitus. Tai prisipažinsiu ir prisiimsiu visą kaltę sau. Esu visiškai kalta. Pateisinimo? Nėra.
Aš manau, kad tiek mano draugai, tiek mano bendruomenė vertina mane dėl atvirumo, tokią, kokia aš esu.
Šiaip aš visų labai, labai atsiprašau. Ir žinau, kad šitas kelias, kurį aš pasirinkau prieš kamerą, sėdėti ir šnekėti, bus išjuoktas, bet tai buvo mano kelias ir pagalvojau, kad galbūt taip yra geriau negu sėdėti ir tylėti.
Todėl aš tiesiog noriu atsiprašyti, neginti savęs, o prisiimti atsakomybę už savo veiksmus“, – kalbėjo žinoma moteris.
Naujienų portalas Lrytas jau skelbė, kad oficialiame generalinės prokuratūros puslapyje pranešama, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas baudžiamuoju įsakymu pripažino, kad sostinės gyventoja (gim. 1992 m.) vairavo transporto priemonę apsvaigusi nuo alkoholio, kai jai buvo nustatytas daugiau kaip 1,51 promilių neblaivumas.
Teismas moteriai skyrė galutinę 2 500 eurų baudą bei baudžiamojo poveikio priemones: uždraudė vairuoti kelių transporto priemones 2 metus ir konfiskavo 70 tūkst. eurų – dalį jos vairuoto automobilio „Lamborghini“ vertės.
Bylos duomenimis, vilnietės vairuojamas automobilis „Lamborghini“ buvo sustabdytas š. m. kovo 30-osios pavakarę sostinės Lazdynų rajone.
Moters iškvėptame ore policijos pareigūnai nustatė 1,93 promilių etilo alkoholio koncentraciją. Apie nesaugiai vairuojamą, kitiems eismo dalyviams pavojų keliantį automobilį pareigūnams pranešė pilietiški žmonės.
