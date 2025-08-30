Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Paaiškėjo, į kurį pasaulio kampelį persikėlė Ievos Voveris šeima: „Mano pasirinkimai buvo atmesti“

2025 m. rugpjūčio 30 d. 16:03
Lrytas.lt
Nuomonės formuotoja, verslininkė Ieva Voveris jau kurį laiką socialiniuose tinkluose aktyviai dalijosi momemtais, kaip ji kraustosi iš savo namų Jungtinėse Amerikos Valtstijose. Dabar ji paviešino, kur keliasi jos šeima.
Socialiniuose tinkluose Ieva paviešino nuotaikingą vaizdo įrašą.
"Rinkomės tarp Marbelos ir Dubajaus. Nes mano visi pasirinkimai Azijos buvo atmesti. (Reikės rimčiau padirbti tuo klausimu).
Vis siūliau Vietnamą, Balį, bet dar nesuviliojau. (Na ka žiūrėsim ką aš galėsiu išmokti iš naujos kultūros naujo požiūrio, naujų sutiktų žmonių.
Labai lauksiu visokių patarimų, ką čia pamatyti, kur nuvažiuoti ir t.t", - rašė žinoma moteris.
Ieva atskleidė, jog jos šeima nuo šiol gyvens Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Dubajuje.
Ieva VoverisJAVkraustymasis
