Paaiškėjo, į kurį pasaulio kampelį persikėlė Ievos Voveris šeima: „Mano pasirinkimai buvo atmesti“

Socialiniuose tinkluose Ieva paviešino nuotaikingą vaizdo įrašą.
"Rinkomės tarp Marbelos ir Dubajaus. Nes mano visi pasirinkimai Azijos buvo atmesti. (Reikės rimčiau padirbti tuo klausimu).
Vis siūliau Vietnamą, Balį, bet dar nesuviliojau. (Na ka žiūrėsim ką aš galėsiu išmokti iš naujos kultūros naujo požiūrio, naujų sutiktų žmonių.
Labai lauksiu visokių patarimų, ką čia pamatyti, kur nuvažiuoti ir t.t", - rašė žinoma moteris.
Ieva atskleidė, jog jos šeima nuo šiol gyvens Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Dubajuje.
