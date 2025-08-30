Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po žinios apie niežus Inetos ir Ąžuolo Žvagulių senelių namuose – oficialus atsakas: paaiškėjo tiesa

2025 m. rugpjūčio 30 d. 12:27
Lrytas.lt
Neseniai žiniasklaidoje buvo pasirodžiusi žinia, jog Inetos ir Ąžuolo Žvagulių įkurtuose senelių namuose aptiktas niežų atvejis. Paaiškėjo, ar tai tiesa.
Situaciją apie galimus niežus Širvintų rajone esančiuose Bartkuškio senelių namuose pakomentavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).
„Dėl Širvintų r. Bartkuškio k. esančių Bartkuškio senelių namų buvo gauti keli skundai. <...> Surinktais duomenimis, senelių namuose registruotas vienas niežų atvejis“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo institucija.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad senelių namai duris atvėrė praėjusių metų vasarį.
„Pagaliau tai įvyko! Bartkuškio senelių namai – atidaryti. Du metai didelio darbo, nervų ir pamokų. Bet kiekviena diena buvo verta to, ką turime dabar.
Didžiausias Ačiū mano partneriui Šarūnui ir vyrui Ąžuolui, kurie patikėjo mano idėja. Begalo dėkinga esu draugams ir tėvams už nuolatinį palaikymą.
Už vieną įsimintiniausių dienų mano gyvenime, atidarymo šventę, dėkoju savo šeimai ir draugams“, – tuomet džiaugėsi Ineta.
Ineta PuzaraitėĄžuolas ŽvagulisSenelių namai
