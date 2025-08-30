Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Susižadėjo Andrius Šedžius ir beveik perpus jaunesnė jo mylimoji Erdvilė

2025 m. rugpjūčio 30 d. 20:25
Lrytas.lt
Buvęs politikas, verslininkas Andrius Šedžius (49 m.) pasipiršo ilgametei širdies draugei Erdvilei (25 m.).
Žinią pora pranešė socialiniuose tinkluose.
Erdvilė pasidalijo vaizdu iš atostogų Italijoje, o jos ranką papuošė prabangus žiedas.
„Visada būsiu tavo“, – brūkštelėjo A. Šedžiaus mylimoji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad 2022 m. kovą porai gimė mergytė, kuriai jie nuspręsta suteikti Adrianos vardą.
Apie į pasaulį atkeliausiančią antrąją jųdviejų su Erdvile atžalą vyras prakalbo dar tų metų sausio mėnesį LNK laidoje KK2.
„Nereikia iš anksto girtis. Būna įvairių atvejų, būna paskui skausmo, ašarų ir nusivylimų. Jo nereikia skubinti“, – tuomet rodydamas pirštu į dangų apie mažylio lytį kalbėjo verslininkas.
A.Šedžius tada neslėpė, jog šeštoji atžala jam gali gimti bet kada.
Andrius ŠedžiussusižadėjoMeilė

