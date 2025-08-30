Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Žilvinas Grigaitis švenčia jubiliejų: palinkėjimas sau pačiam ir kino juostos verti gyvenimo kadrai

2025 m. rugpjūčio 30 d. 10:38
Verslininkas Žilvinas Grigaitis rugpjūčio 30 dieną švenčia 55 metų jubiliejų. Visada stilingas, savimi pasitikintis ir draugiškas Ž. Grigaitis sako, kad svarbiausia gyvenime – nuolat tobulėti bei būti įdomiam, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šia proga jis pasidalijo jautriomis mintimis.
„Linkiu visiems pažinti save ir nebijoti keistis, tobulėti, mokytis iš savo klaidų ir niekada nebūti pilkiems ir neįdomiems. Pasaulis turi labai daug spalvų, tad būkime jo dalimi ir visada tikėkime tuo, ką darome.
Svarbu, nenuleisti rankų, net tada kai būna labai sunku ar skaudu. Linkiu pamiršti tai, kas jus skaudino ar įskaudino.
Žinokite, kad visada iš po tamsių debesų išlenda saulė. Gero skrydžio visiems link saulės ir šviesos! Pagaukite savo laimės paukštę patys“, – savo gimtadienio proga sau kitiems linkėjo Ž. Grigaitis.
Minint svarbią sukaktį naujienų portalas Lrytas kviečia pasižvalgyti galerijoje ir kadruose pamatyti spalvingus Žilvino gyvenimo momentus.
Žilvinas GrigaitisGimtadienisJubiliejus

