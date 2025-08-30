Žilvinas Grigaitis švenčia jubiliejų: palinkėjimas sau pačiam ir kino juostos verti gyvenimo kadrai

Šia proga jis pasidalijo jautriomis mintimis.
„Linkiu visiems pažinti save ir nebijoti keistis, tobulėti, mokytis iš savo klaidų ir niekada nebūti pilkiems ir neįdomiems. Pasaulis turi labai daug spalvų, tad būkime jo dalimi ir visada tikėkime tuo, ką darome.
Svarbu, nenuleisti rankų, net tada kai būna labai sunku ar skaudu. Linkiu pamiršti tai, kas jus skaudino ar įskaudino.
Žinokite, kad visada iš po tamsių debesų išlenda saulė. Gero skrydžio visiems link saulės ir šviesos! Pagaukite savo laimės paukštę patys“, – savo gimtadienio proga sau kitiems linkėjo Ž. Grigaitis.
