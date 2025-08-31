Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Donatui Montvydui – ypatingas mylimosios Sandros Šernės gestas

2025 m. rugpjūčio 31 d. 18:21
Lrytas.lt
Rugpjūčio 29-ąją Vilniaus Kalnų parką sudrebino didžiausias Donato Montvydo koncertas po atviru dangumi. Šou sutraukė tūkstančius gerbėjų, kurie išvydo tai, ko ši erdvė iki šiol dar nebuvo mačius. Pasirodymą stebėjo ir dainininko mylimoji dizainerė Sandra Šernė.
Daugiau nuotraukų (9)
Praėjus šiek tiek laiko po koncerto Donatui ji skyrė jautrius žodžius ir pabrėžė, jog juo itin didžiuojasi.
„Norint apibūdinti trūksta tinkamų žodžių. Tai reikėjo pajusti ir išgyventi.
Koncertas. Kinas. Spektaklis. Ir neišsemiamas Donato talentas, o jei tiksliau – visas jų spektras.
Vis dar kiekvieną kartą stebini ir žavi!“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad griausmingas vasaros uždarymas Kalnų parke pasirinktas neatsitiktinai. Tai – simbolinis sugrįžimas į gimtąjį miestą, į vietą, kuri Donatui Montvydui puikiai pažįstama nuo mažumės.
Tačiau tai, ką išvydo į vietą atvykę vilniečiai ir miesto svečiai, nepriminė nieko panašaus.
Gerbėjų minią pasitiko įspūdingo dydžio scena, jos centre – net 8 balti automobiliai. Tokios šou pradžios, tokio koncepto dar niekas nėra matęs – būtent iš apvirtusio automobilio atlikėjas pradėjo savo pasirodymą, jį kiekvieną žingsnį iki scenos lydėjo kameros.
Nenutrūkstamas šou buvo lydimas šviesų ir ugnies šou, tobulai atidirbta choreografija su gausiu būriu profesionalių šokėjų. Stulbinančia šou dalimi tapo akimirka, kai scenoje atlikėjas pakeitė savo įvaizdį.
Skambant kūriniui „Kai nieko kito nelieka man“, Donatui Montvydui scenoje buvo nuskusti plaukai. Tai – naujo etapo pradžia, išsilaisvinimas iš to, kas lieka praeityje.
Donatas MontvydasSandra ŠernėSantykiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.