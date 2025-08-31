Vytenis Partikas – pakraupęs: atostogų Turkijoje metu sulaukė grasinimų išmesti į gatvę

Socialiniuose tinkluose žinomas vyras pasidalijo istorija, jog nuotraukose patraukliu pasirodęs viešbutis realybėje pasirodė priešingybė.
Visgi, dar labiau jį šokiravo kelionių organizatorių elgesys. Įrašais, kuriuose pasakojo situaciją Vytenis sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Užsisakėm į šį viešbutį kelionę. Atrodo viešbutis normalus. O nuvažiavome – situacija truputį kitokia nei instagrame. Nerekomenduoju šio viešbučio.
Jurbarko karjeras atrodo 100 kartų geriau“, – istoriją pradėjo jis.
Socialiniuose tinkluose Vytenis pasakojo, jog menkas buvo ir maistas, o štai net daržoves jam buvo pasiūlyta susipjaustyti pačiam.
Nors dalijosi nešvaros ir nusidėvėjimo nuotraukomis, V. Partikas neslėpė, jog organizatoriai jį pribloškė dar labiau.
„Nežinau, kaip Lietuvos agentūros dar dirba su šiuo organizatoriumi! Bėgti ir kuo greičiau nuo šių organizatorių! Ne pagalba kelionėje suteiks, o vos ant gatvės neišmetė atostogų metu,
Bendravimas nemandagus, išreiškėm nepasitenkinimą viešbučiu, tai dar kalti pasilikom, ale mes problemas keliam. Antrą kartą su šiuo organizatoriumi turiu problemų, nesuprantu, kaip nepasimokiau po pirmo karto.
Šis organizatorius tuomet perkėlė mus į kitą viešbutį, už kurį gavome prisimokėti, bet grasino palikti mus ant gatvės, jei neatsiprašysime viešbučio, apie kurį prieš tai rašiau.
Ir dar atsiuntė lapą angliškai surašytą ir gavome pasirašyti, nes grasino palikti ant gatvės. Galiausiai dabar, pasirodo, mes patys esame kalti, nes pasirašėme.
O pasirašę – ale pripažįstame, kad mes problemas keliame. Žodžiu, baisi situacija! Tik bėgti nuo tokių organizatorių ir kuo toliau“, – dalijosi istorija jis.