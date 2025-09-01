„The Color Run“ bėgime pirmą kartą – Rimanto Kaukėno paramos fondo komanda

5 kilometrų distanciją fondo komanda ir ją palaikę dalyviai įveikė ne dėl rezultato, o dėl prasmingo tikslo – onkologinėmis ligomis sergančių vaikų. Visi kartu jie sukūrė šventę, kupiną spalvų, šypsenų ir bendrystės.
Bėgime dalyvavo ir fondo veiklą palaikė gausybė žmonių, matančių prasmę dalintis. Tarp jų – ilgametės fondo savanorės Dianos Dargienės auklėtiniai su tėveliais – Viktorija Siegel su dukrele Nicole. Už fondo herojus bėgo ir spalvomis nusidažyti vienai dienai sutiko Marius ir Renata Jampolskiai su dukrele bei Erikos ir Merūno Vitulskių šeima.
„Labai džiaugiamės, kad galėjome būti šio smagaus ir bendruomeniško renginio dalimi. Norėjome ne tik bėgti dėl savo herojų, bet ir suburti kuo daugiau žmonių, kurie tiki, kad gera prasmingas iniciatyvas ir priminti fondo globojamiems mažiesiems pacientams, jog esame šalia.
Ačiū visiems, kurie prisijungė ir kartu su mumis įnešė daugiau spalvų į vaikų kasdienybę,“ – sakė fondo direktorius Laimonas Šiaulys.
Renginio metu prie fondo palapinės dalyviai galėjo paaukoti sergantiems vaikams, įsigyti fondo atributikos, atsiimti specialius marškinėlius bei dalyvauti įvairiose aktyvacijose. Veikė vėjo malūnėlių gamybos užsiėmimas, mažieji galėjo džiaugtis blizgučiais ant veidukų bei plaukų pynimu, pasaldinti dieną, smaguriaujant cukraus vata. Visi norintys jungėsi prie bendros misijos – skleisti gerumą ir padėti tiems, kuriems labiausiai reikia.
„The Color Run“ tapo ne tik vasaros išlydėtuvių švente, bet ir dar viena gražia paramos iniciatyva, suvienijusia daugybę geradarių.
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ veikia nuo 2012 m. ir padeda onkologinėmis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams. Šio fondo tikslas – palengvinti gyvybiškai pavojingomis ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų naštą, padėti išgyventi sunkios diagnozės traumą, ilgą gijimą, suteikti vaikų gyvenimui šviesos pildant jų svajones.
Su rėmėjų pagalba „Rimanto Kaukėno paramos grupė“ aprūpina vaikus reikalinga medicinine įranga, nekompensuojamais medikamentais, padeda įgyvendinti svarbius gydymus ir operacijas.
