Linas ir Irma Adomaičiai išleido dukrą į pirmą klasę: ta proga skyrė ir palinkėjimą sau

Šiemet pora į pirmą klasę išleido dukrą Saulę. Ji pradėjo lankyti Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnaziją.
Akimirkomis ir įspūdžiais iš Mokslo ir žinių dienos Irma pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Įrašu ji sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
„Mūsų pirmoji Rugsėjo 1-oji! Linkiu Saulei kuo ilgiau išlaikyti tą žingeidumą, smalsumą ir entuziazmą, kurio dabar – per kraštus.
O mums su Linu – išmokti anksti keltis“, – šmaikščiai šalia nuotraukų rašė ji.
