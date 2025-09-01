Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Linas ir Irma Adomaičiai išleido dukrą į pirmą klasę: ta proga skyrė ir palinkėjimą sau

2025 m. rugsėjo 1 d. 15:46
Lrytas.lt
Dainininkui Linui Adomaičiui ir jo žmonai Irmai šių metų Rugsėjo 1-oji atmintyje išliks dar ilgai.
Daugiau nuotraukų (9)
Šiemet pora į pirmą klasę išleido dukrą Saulę. Ji pradėjo lankyti Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnaziją.
Akimirkomis ir įspūdžiais iš Mokslo ir žinių dienos Irma pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Įrašu ji sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
„Mūsų pirmoji Rugsėjo 1-oji! Linkiu Saulei kuo ilgiau išlaikyti tą žingeidumą, smalsumą ir entuziazmą, kurio dabar – per kraštus.
O mums su Linu – išmokti anksti keltis“, – šmaikščiai šalia nuotraukų rašė ji.
Linas AdomaitisIrma Adomaitienėrugsėjo 1-oji
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.