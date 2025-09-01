Paaiškėjo, kada bus galima atsisveikinti su tragiškai žuvusiu Mindaugu Kieru

Pirmadienio popietę paskelbta, kada ir kur bus galima atsisveikinti su tragiškai žuvusiu vyru.
Apie tai socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pranešė jo žmona Jurgita Kierė.
„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis.
Mes nesakome „atsisveikinkime“.
Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje.
Atsisveikinimas:
Laidojimo namai „Nutrūkusi styga“, 2 salė. Ąžuolyno g. 10
Rugsėjo 3 d. (trečiadienis), 17:00–21:00
Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienis), 10:30–13:30
Po atsisveikinimo kviečiame uždegti žvakę prie Mindaugo antrųjų namų – ledo arenos.
Šv. Mišios:
Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį), 9:00
Gailestingumo šventovė, Dominikonų g. 12
Išlydėjimas į amžinybę:
14:00 val.
Šeimos prašymas: vietoj gėlių atsineškite po vieną žvakę.
Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo.
Prašome išgirsti šeimos prašymą vietoje gėlės atnešti žvakę.
Ilsėkis ramybėje, Mindaugai.
Tu – visada mūsų širdyse.
Mūsų legenda“, – rašė J. Kierė.
Mindaugas KierasMirtislaidotuvės
