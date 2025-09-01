Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Paviešintose senose nuotraukose – garsi žinomų žmonių šeima: ar atpažįstate?

2025 m. rugsėjo 1 d. 21:54
Lrytas.lt
Rugsėjo 1-ąją socialinius tinklus užliejo akimirkos iš mokyklų. Vieni dalijosi, kaip lydi vaikus, o kiti – prisiminė save prieš daugelį metų pirmą kartą įžengus į mokymosi įstaigą.
Prisiminimais iš pirmosios Rugsėjo 1-osios „Instagram“ paskyroje pasidalijo dainininkė Ieva Barbora Juozapaitytė (33 m.).
Įamžintose akimirkose matyti ne tik ji, bet ir sunkiai atpažįstami jos tėvai – Seimo narys Vytautas Juozapaitis ir vokalo dėstytoja Eglė Juozapaitienė.
Šalia senų nuotraukų žinoma moteris pasidalijo jautriais žodžiais, skirtais mokiniams bei jų mokytojams. Įrašu ji sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
„Rugsėjo 1-oji – žinių ir naujų pradžių diena.
Šiandien – ypatingas metas visiems žengiantiems į mokslo kelią.
Stiprybės ir įkvėpimo tiems, kurie pradeda ar tęsia savo kelionę, o ypatinga padėka – Mokytojams ir Dėstytojams – Jūsų rankose gimsta mūsų ateities pamatai, Jūsų širdyse – tikėjimas ir pasitikėjimas.
Nuotraukoje – mano pirmasis rugsėjo rytas: žingsnis į mokslo kelią su pačiu stipriausiu užnugariu ir šilčiausiu palaikymu – savo tėveliais.
Tegul visus šį kelią lydi ramybė, šviesa ir meilė, nebijokim palaikyti vieni kitus“, – palinkėjimu įrašą baigė ji.
