Po Mindaugo Kiero mirties – artimų bičiulių pagalbos prašymas

Socialiniuose tinkluose išplito įrašas, kuriuo kviečiama skirti paramą gedinčiai šeimai.
Įrašu dalijosi ir žinomi žmonės, tarp jų – komunikacijos ekspertė, dainininkė Dovilė Filmanavičiūtė, Erica Jenningz, Monika Liu, nuomonės formuotoja Agnė Kulitaitė.
Itin jautriu įrašu viena iš pirmųjų savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo vyrą gerai pažinojusi D. Filmanavičiūtė, kuri paaiškino, kaip kiekvienas gali padėti gedulą išgyvenančiai šeimai.
„Labai sukrėtė Mindaugo Kiero žūtis.
Regis, dar ketvirtadienį matai žmogų su šeima vaikų žaidimo aikštelėje, o šeštadienio vakarą jo nelieka.
Net galva sukasi pagalvojus apie artimųjų skausmą. Negaliu suvokti, kad tikrai išeina bendraamžiai…
Mindaugą iš toliau pažinojau daugelį metų – visi kartu šokom, dainavom, užaugom. Visada su šypsena, nėra pažįstamo, kuris nepavadintų jo geriausiu, atidžiausiu, didžiausios širdies vyru, tėčiu, draugu.
Mindaugas buvo Lietuvos ledo ritulio legenda – rinktinės kapitonas, treneris, daugelio įkvėpėjas. Jis pats gyveno šiuo sportu ir savo pavyzdžiu uždegė kitus tikėti, kad įmanoma pasiekti viską. Jo dukra Marcelė seka tėčio pėdomis, neįmanoma nesigėrėti.
O dabar… Labai labai liūdna. Mindaugo žmonai, jo gyvenimo meilei Jurgitai dabar reikia pagalbos ir palaikymo.
Jei tik galėtumėte savo kavos puodelį mieste iškeisti į paramą jai – tikiu, kad atjauta grįžtų atgal visokeriopai.
Paramos sąskaita:
Jurgita Kierė
LT257044000249615765
Mokėjimo paskirtyje: „Parama šeimai“
Ačiū už jūsų gerumą“, – rašė D. Filmanavičiūtė.
Mindaugas Kieras buvo vienintelis Lietuvos ledo ritulininkas, kuris per visą šalies istoriją 20 metų iš eilės (1999–2018 m.) dalyvavo pasaulio čempionatuose.
Nacionalinėje komandoje gynėjas sužaidė 100 rungtynių, o paskutiniajame mače, kuriame ėjo kapitono pareigas, iškovojo 1B diviziono aukso medalį.
