Rugsėjo 1-ąją garsioji mokytoja Veronika pranešė netikėtą žinią: išėjo iš darbo ir nėrė į kitą etapą

Apie pokyčius Veronika pranešė instagrame.
„Po 10 sezonų išvykstu į kelionę – ilgas atostogas. Ir patikėkite, tai visai nelengva! Nes 10 metų kiekviena Rugsėjo 1-oji man buvo ypatinga.
Jai ruošdavausi kruopščiai, atsakingai ir su didžiausiu atsidavimu.
Per tuos metus nei viena Rugsėjo 1-osios tema nepasikartojo – visada norėjau, kad vaikai gautų WOW emociją ir prisiminimus, kurie motyvuotų eiti į mokyklą.
Man pavykdavo nustebinti, ir dėl to visada buvau be galo laiminga.
Mokyklos ir mokinių nepalieku – būsiu šalia, tik rečiau. Dabar manęs laukia kitas etapas – MAMA.
O kai grįšiu, galėsiu pasakyti: Žvaigždė sugrįžo su dar didesne jėga – laikykitės!
Sveikinu su mokslo ir žinių diena! Tegul šie mokslo metai būna tokie, kad nereikėtų +10!“ – rašė ji.