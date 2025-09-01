Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Rugsėjo 1-ąją garsioji mokytoja Veronika pranešė netikėtą žinią: išėjo iš darbo ir nėrė į kitą etapą

2025 m. rugsėjo 1 d. 14:10
Lrytas.lt
„Pagaliau išėjo žvaigždė – taip pasakė kolegė, kai išėjau iš darbo... (matyt, labai laukė kol išeisiu)“, – svarstė garsioji mokytoja Veronika Naumova-Kazilionė. Liepos pabaigoje mama tapusi Veronika priėmė nelengvą sprendimą: ji išėjo iš darbo.
Daugiau nuotraukų (2)
Apie pokyčius Veronika pranešė instagrame.
„Po 10 sezonų išvykstu į kelionę – ilgas atostogas. Ir patikėkite, tai visai nelengva! Nes 10 metų kiekviena Rugsėjo 1-oji man buvo ypatinga.
Jai ruošdavausi kruopščiai, atsakingai ir su didžiausiu atsidavimu.
Per tuos metus nei viena Rugsėjo 1-osios tema nepasikartojo – visada norėjau, kad vaikai gautų WOW emociją ir prisiminimus, kurie motyvuotų eiti į mokyklą.
Man pavykdavo nustebinti, ir dėl to visada buvau be galo laiminga.
Mokyklos ir mokinių nepalieku – būsiu šalia, tik rečiau. Dabar manęs laukia kitas etapas – MAMA.
O kai grįšiu, galėsiu pasakyti: Žvaigždė sugrįžo su dar didesne jėga – laikykitės!
Sveikinu su mokslo ir žinių diena! Tegul šie mokslo metai būna tokie, kad nereikėtų +10!“ – rašė ji.
 
MokyklasuolasAtgal į mokyklą

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.