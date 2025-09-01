Su ašaromis akyse G. Alijeva išlydėjo vaikus į mokyklą: paviešintose nuotraukose akį traukė viena detalė

Pirmoji naujų mokslo metų diena ypatinga ir žinomiems žmonėms, kurie su meile ir pasididžiavimu palydi savo atžalas į mokyklą.
Ta proga tradiciškai prie namų durų Kaune su dukra Tėja (15 m.) ir sūnumi Amiliu (11 m.) įsiamžino ir vaikus į Mokslo ir žinių dieną išlydėjo Goda Alijeva (39 m.).
Dainininkės paviešintose akimirkose dėmesį kaustė jos ūgtelėjusi dukra, kuri, kaip matyti nuotraukose, jau praaugo mamą.
Šalia nuotraukų, kuriomis Goda sutiko pasidalyti su Lrytas skaitytojais, ji atžaloms skyrė jautrius žodžius.
„Vaikai, tegul kiekviena diena mokykloje tampa žingsniu į priekį – žinių, smalsumo, kūrybiškumo ir prasmingų akimirkų ir asmeninio augimo!
Mes, kaip ir kasmet, tęsiame tradiciją nuotrauka su kardeliais prie namų.
Nesikeičia tik ašaros mano akyse išlydint vaikus , per greitai laikas skrieja“, – šalia akimirkų rašė ji.