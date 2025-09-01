Supermodelis Simonas Phamas su sužadėtine sužinojo, kas jiems gims: paviešino jautrų vaizdo įrašą

Pora susprogdino juodą balioną, ant kurio buvo klausimas „Boy or Girl?“ (liet. „Mergaitė ar berniukas?“). Iš jo pasipylė mėlyni konfeti, kurie reiškė, jog pora laukia berniuko.
„Berniukas! Phamų dinastija tęsiasi“, – nuoširdžiai džiaugėsi S.Phamas ir paviešino jautrų įrašą.
Apie tai, kad sužadėtinė po širdimi nešioja gyvybę, Simonas sužinojo būdamas toli nuo jos, tačiau negalėjo sulaikyti tuo metu užplūdusių emocijų.
„Buvau po kelionių maratono. Savaitę dirbau Kanadoje, tuomet – Vokietijoje, o vėliau vėl teko skristi į Kanadą.
Kai pasakiau, kad negrįšiu namo, Marija paskambino vaizdo skambučiu ir neištvėrusi parodė man dešimt teigiamų testų. Apsiašarojau iš laimės“, – su šypsena prieš kelias savaites žurnalui „Stilius“ pasakojo Simonas.
Džiugią naujieną būsimi tėvai netrukus pranešė ir artimiesiems, pasirinkę tam tinkamus momentus.
„Marijos mamai pranešėme per vieno iš anūkų gimtadienį. Jai tai bus penktas anūkas, tačiau labai džiaugėsi kartu su mumis. Savo mamai pasakiau vakarojant terasoje – ji apsiašarojo iš laimės“, – pasakojo Simonas.
Žinomas vyras džiaugėsi, kad jau penkis mėnesius besilaukianti jo antroji pusė jaučiasi puikiai, skiria laiko sau ir sportui. Tiesa, pirmieji mėnesiai buvo sudėtingesni.
„Pradžioje Mariją labai pykino ir ji daug miegojo. Dabar jau nebepykina, bet miegoti ji vis tiek mėgsta.
Šiaip ji jaučiasi puikiai, sportuoja, aktyviai leidžia laisvalaikį“, – pridūrė Simonas.
Kol kas pora mėgaujasi šiuo laukimo laikotarpiu ir kūdikio kraiteliu dar neskuba rūpintis, o tėvystei ketina pradėti ruoštis netrukus ir į tai žiūri atsakingai.