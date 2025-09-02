Dovilė Šakalienė susirgo: „Trečias kartas ne lengvesnis“

Apie tai Dovilė pranešė savo feisbuko paskyroje.
Įrašą palydėjo nuotrauka iš ką tik įvykusios „Lietuvos ryto“ žurnalo „Stilius“ fotosesijos, kurioje Dovilė pozuoja su nauju savo augintiniu Lokiu.
„Trys dienos COVID glėbyje – trečias kartas kažkodėl ne lengvesnis, o galėtų būti.
Lokis nori į parką. Aš irgi...“ – brūkštelėjo ji ir padėkojo fotografei. Nuotrauka – gražus prisiminimas.
Krašto apsaugos ministrė prieš savaitę papuošė „Stiliaus“ viršelį ir jame kalbėjo ne tik apie darbus, šeima, bet ir sveikatą. Apie tai galite skaityti čia.
Dovilė ŠakalienėkoronavirusasCOVID-19 vakcina
Rodyti daugiau žymių