Balyje gyvenanti žinoma saviugdos trenerė išpildė 90-metės močiutės svajonę: pasidalijo itin jautriu vaizdo įrašu

Gražiu vaizdo įrašu Gabriella pasidalijo su savo 41, 9 tūkstančiais sekėjų instagrame. Ji sutiko juo pasidalinti ir su naujienų portalu Lrytas.
Jį palydėjo jautrūs G.Melrose žodžiai.
„Nuo tada, kai atsikrausčiau į Balį, ji svajojo mane aplankyti ir pamatyti, kaip mes čia su Maiku gyvename. Apie tai kalbėjo mėnesių mėnesius, kol galiausiai nusprendė: laikas keliauti.
Kelionė iš Lietuvos į Balį tikrai nelengva, ypač jos amžiuje. Nėra tiesioginių skrydžių, todėl reikėjo skristi su jungiamuoju reisu. Trumpiausia kelionė trunka apie 18 valandų, tai gali būti išties varginantis iššūkis vyresniam žmogui.
Tačiau jos noras buvo stipresnis už visas kliūtis. Mes kruopščiai ruošėmės: atlikome sveikatos patikrinimus, pasikonsultavome su gydytojais ir su jų palaiminimu, ji kartu su mano mama iškeliavo į Indoneziją.
Kai pamačiau jas atvykstančias oro uoste, nepaisant skrydžio vėlavimų, buvau sužavėta. Močiutė spinduliavo energija ir džiaugsmu!
Kol buvo čia, ji norėjo pamatyti viską: paplūdimį, Beždžionių mišką, šventyklas. Kartu su šeima praleidome nepakartojamą laiką.
Dabar ji jau grįžo namo... ir planuoja kitą kelionę. Jos istorija yra gražus priminimas, kad amžius ne riba.
Neleisk baimėms ar abejonėms stabdyti tavo žingsnių. Gyvenk pilnai. Leisk sau augti ir skleisti sparnus.
Didžiausi apribojimai gyvena mūsų galvose. Kai juos peržengi – gyvenimas tampa ypatingas“, – rašė ji.