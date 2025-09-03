Deivydas Zvonkus ryžosi kardinaliems išvaizdos pokyčiams: internautai neteko žado

Jo kolega Stanislavas Stavickis-Stano (43 m.) savo „Instagram“ paskyroje paviešino netikėtus kadrus, kuriuose D. Zvonkų sunku atpažinti.
Nuotraukose jiedu pozuoja stilingai apsirengę, tačiau neįmanoma nepastebėti D. Zvonkaus plaukų.
Vyras pasirodė su ryškiai geltona spalva nudažytais plaukais, kurie įvaizdžiui pridėjo žaismingumo. Iš tiesų, nauja spalva, atrodo, jam visai tinka.
Pagyrų naujam atlikėjo įvaizdžiui negailėjo ir internautai, vyras netgi buvo sulygintas su garsiu užsienio reperiu Eminemu.
„Wow... Gražu, originalu ir šaunu“, – gyrė vienas internautas.
„Esate labai originalūs“, – pridūrė kitas.
Portalas Lrytas bandė susisiekti su D. Zvonkumi dėl platesnio komantaro apie šiuos pokyčius, tačiau kol kas susisiekti nepavyko. Gavus atsakymą, straipsnį papildysime.
Primename, kad praėjusiais metais atlikėjas taip pat nustebino ryškiais išvaizdos pokyčiais, kuomet plaukus ir ūsus jis nusidažė raudonai.
D. Zvonkus portalui Lrytas tada teigė, kad tokia idėja kilo ekspromtu, vyras tiesiog norėjo pokyčių ir neatsilikti nuo mados tendencijų.
