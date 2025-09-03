Į išankstinę serialo „Šeima“ premjerą plūdo žinomi žmonės

Rugsėjo 3 d. „Forum Cinemas Vingis“ vykusi serialo „Šeima“ išankstinė premjera sutraukė gausų būrį žinomų Lietuvos žmonių – aktorių, šou verslo veidų, muzikos pasaulio ir kultūros atstovų. Juoko ir smalsumo kupinas vakaras tik dar kartą įrodė – ši „Šeima“ užburia savo keistumu ir nepalieka abejingų.
„Šeimos“ istorija prasidėjo dar 2023 m., kai kino ekranuose pasirodė lietuviškas ilgametražis filmas. Jo centre – didelė ir turtinga giminė, gyvenanti įspūdingame dvare. Iš pirmo žvilgsnio jų gyvenimas atrodo idiliškas, tačiau netrukus paaiškėja, kad kiekvienas šeimos narys, švelniai tariant, keistokas.
Seriale, kuriame bus tęsiamas kino filmo siužetas, netikėta žinia aukštyn kojomis apvers ekscentriškos šeimos kasdienybę. Į šeimos dvarą netikėtai grįš seniai pražuvusiu laikytas sūnus, kurio pasirodymas visiems taps dideliu išbandymu. Šis netikėtas įvykis privers spręsti „Šeimos“ tarpusavio konfliktus, tačiau kartu ir atrasti tai, kas iš tiesų juos jungia.
„Telia Play“ vadovės Vitalijos Kibildės teigimu, lietuviški serialai pastaraisiais metais sulaukia išskirtinio žiūrovų dėmesio. Ši tendencija paskatino ir filmo „Šeima“ virsmą serialu.
„Nors žiūrovams išties svarbu nepraleisti pasaulinių premjerų – naujausių filmų bei prestižinių serialų, tačiau pastebime, kad vietinis turinys tampa vis labiau reikšmingesnis ir artimas mūsų auditorijai. Lietuviškas turinys leidžia atpažinti save, kartu pasijuokti iš savo kasdienybės bei kuria stiprų emocinį ryšį. Būtent todėl nuosekliai investuojame į lietuviškus projektus ir siekiame, kad jie taptų neatsiejama mūsų turinio dalimi“, – sako ji.
Serialo „Šeima“ kūrėjams pavyko ne tik dar kartą suburti įspūdingą žinomiausių Lietuvos aktorių komandą, tačiau ją papildyti ir naujais vardais.
Seriale vaidina ryškiausios kino ir teatro žvaigždės – Kristina Kazlauskaitė, Rimantė Valiukaitė, Dainius Kazlauskas, Sigitas Račkys, Vytautas Kaniušonis, ir kiti visiems žinomi aktoriai.
Svarbius personažus įkūnija ir jaunosios kartos atstovai – Kęstutis Cicėnas, Monika Survilaitė ir Gailė Butvilaitė, kurių energija ir charizma suteikia serialui ypatingo gyvybingumo. Beje, prie anksčiau filme vaidinusių aktorių komandos seriale jungiasi ir Martynas Nedzinskas, Dalia Michelevičiūtė bei Kasparas Varanavičius.
Pasak kūrėjų, serialas „Šeima“ iš kito lietuviško turinio išsiskiria savitu vizualiniu stiliumi – jis turi tokį „veidą“, kurį žiūrovai atpažįsta akimirksniu. Prie unikalaus vizualinio identiteto kūrimo svariai prisidėjo kino ir videofilmų operatorius Rolandas Leonavičius.