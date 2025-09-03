Radži prabilo apie širdį virpinančią netektį: „Mylėjau ir mylėsiu“

Prieš kiek daugiau nei metus žinomas vyras neteko mylimo keturkojo bičiulio – šuns Bario.
Jis augintinį prisimena iki šiol ir antradienį savo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pasidalijo jautriu įrašu, kuriame matyti anapilin iškeliavęs augintinis.
„Jau praėjo metai, kai nebeturiu tavęs šalia, mano Bariuk... Mylėjau ir mylėsiu tave visada! Visada esi kartu su manimi“, – jautriai rašė atlikėjas.
Lrytas primena, kad Baris prieš kiek daugiau nei metus buvo dingęs. Dainininkas tuomet kreipėsi į gerbėjus prašydamas pagalbos.
Po kurio laiko jis pranešė, kad mylimas keturkojis rastas negyvas.