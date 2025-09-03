Vytenio Partiko konfliktas su populiaria kelionių agentūra tik aštrėja: „Tai visiškas šmeižtas“

Tačiau dar labiau jį šokiravo kelionių organizatorių elgesys. V. Partikas teigė, kad iš jų nesulaukė atitinkamos pagalbos ir kad jo vos neišmetė į gatvę.
Po tokių priekaištų pasisakė ir kelionių agentūra „Join Up“, per kurią V. Partikas užsisakė kelionę, tačiau panašu, kad konflikto tai nenuramino.
V. Partiko manymu, agentūros atsakymas yra šmeižtas.
„<...> Tai visiškas šmeižtas. Dabar netylėsiu ir aš kreipsiuosi į vartotojų teises! Aš turiu įrodymus, o, kažin, kokius įrodymus pateiks Join UP?!
Mes, keliautojai, oficialiai atmetame ir paneigiame „Join Up“ viešai išsakytus kaltinimus, kurie neatitinka tikrovės ir žemina mūsų reputaciją.
Dėl neva girtumo ir konflikto
1. Straipsnyje teigiama, kad mūsų grupė buvo neblaivi ir sukėlė konfliktą viešbutyje. Tai – melaginga informacija. Jokio konflikto mes nekėlėme, jokie policijos ar viešbučio saugumo pareigūnai nebuvo kviesti. Turime susirašinėjimus „WhatsApp“, kur agentūros atstovai aiškiai spaudė mus sumokėti papildomai, kitaip grasino „evikcija“.
2. Dėl simbolinės priemokos
Straipsnyje teigiama, kad už viešbučio pakeitimą buvo prašoma tik simbolinės priemokos. Iš tiesų mums buvo pateikti reikalavimai sumokėti:
– 290 eurų už vieną kambarį,
– 200 eurų už vieną kambarį.
Iš viso beveik 500 eurų papildomai, nors kelionės paketo kaina pagal sutartį buvo 1190 eurų. Tai ne „simbolinė priemoka“, o priverstinis mokestis.
3. Dėl „mandagaus bendravimo“
Straipsnyje teigiama, kad agentūra bendravo mandagiai ir konstruktyviai. Tai – ne tiesa. Turime užfiksuotus susirašinėjimus, kuriuose mums buvo daromas spaudimas, duodami terminai „apsispręsti per kelias minutes“, o vėliau net grasinta iškeldinimu iš viešbučio. Tai yra ne mandagus, o psichologinis spaudimas.
4. Dėl „prevencinio dokumento“
„Join Up“ aiškina, kad pasirašėme tik prevencinį dokumentą. Tai neatitinka tikrovės. Dokumentas buvo pateiktas priverstinai, kaip sąlyga likti viešbutyje. Jis aiškiai numatė papildomus finansinius įsipareigojimus. Turime šio dokumento kopiją.
5. Viešbučio kokybes klausimas
Viešbutis „Club Sea Time“ neatitiko mums parduoto 4 žvaigždučių all inclusive paketo:
viešbučio teritorijoje – purvini, pelėsio pažeisti laiptai,
paplūdimys – su šiukšlėmis ir stiklo šukėmis, sulūžusiais gultais,
maisto zonoje – netvarka ir higienos pažeidimai.
Visa tai užfiksuota mūsų nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Šios žinutės aiškiai parodo, kad nebuvo jokio „geranoriško prevencinio dokumento“, kaip skelbia „Join Up“. Tai buvo psichologinis spaudimas ir grasinimas iškeldinimu, kol klientai neatliko reikalaujamo veiksmo“, – aiškino V. Partikas.
Primename, kad prieš kelias dienas žinomas vyras išreiškė viešą pasipiktinimą minima kelionių agentūra.
„Nežinau, kaip Lietuvos agentūros dar dirba su šiuo organizatoriumi! Bėgti ir kuo greičiau nuo šių organizatorių! Ne pagalba kelionėje suteiks, o vos ant gatvės neišmetė atostogų metu, bendravimas nemandagus, išreiškėm nepasitenkinimą viešbučiu, tai dar kalti pasilikom, ale mes problemas keliam.
Antrą kartą su šiuo organizatoriumi turiu problemų, nesuprantu, kaip nepasimokiau po pirmo karto.
Šis organizatorius tuomet perkėlė mus į kitą viešbutį, už kurį gavome prisimokėti, bet grasino palikti mus ant gatvės, jei neatsiprašysime viešbučio, apie kurį prieš tai rašiau.
Ir dar atsiuntė lapą angliškai surašytą ir gavome pasirašyti, nes grasino palikti ant gatvės. Galiausiai dabar, pasirodo, mes patys esame kalti, nes pasirašėme. O pasirašę – ale pripažįstame, kad mes problemas keliame. Žodžiu, baisi situacija! Tik bėgti nuo tokių organizatorių ir kuo toliau“, – istorija dalijosi vyras.
