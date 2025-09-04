Prabangiame naujo salono atidaryme Kaune – gausus žinomų žmonių desantas

Prie Kauno „Akropolio“ antrame aukšte įsikūrusio salono svečius pasitiko „Natūralių idėjų“ įkūrėjas Paulius Vaitulionis su kolega kvapų kūrėju Saugirdu Vaitulioniu, kurie svečiams sukūrė ypatingą šventę.
Išskirtiniais renginiais garsėjantis S. Vaitulionis užtikrino, kad ir šį vakarą susirinkę svečiai liktų be amo: Kauno „Akropolyje“ specialiai šiam vakarui sukurtoms specialioms konstrukcijoms panaudota šimtai metrų prabangaus aksomo, įrengta karališkos mėlynos spalvos kilimais išklota pasitikimo ir „lounge“ erdvė, svečius gurmaniškais skoniais džiugino specialiai paruoštas meniu, o savo balsu emocijas į viršų kėlė išskirtinio vokalo atlikėja, „Lietuvos balso“ nugalėtoja Evita Cololo.
„Labai džiaugiamės, kad plečiamės tokiu sparčiu tempu. Ypatingas jausmas matyti, kaip prieš dešimtmetį gimusi idėja su kiekvienais metais auga vis labiau ir pasiekia vis daugiau Lietuvos miestų. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų kuriami kvapai jau pamėgti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkose, todėl jaučiame didelį žmonių pasitikėjimą ir turime norą eiti pirmyn. O šis salonas Kauno „Akropolyje“ – sena mano svajonė, kad būtume pačiame Kauno centre,“ – kalbėjo „Natūralios Idėjos“ įkūrėjas Paulius Vaitulionis.
Tuo tarpu pats Saugirdas Vaitulionis – taip pat jau ne vienerius metus yra siejamas su ryškiais kūriniais šalies kvapų pasaulyje – jo, kartu su „Natūraliomis idėjomis“, sukurti aromatai pelnė net keturis aukso medalius parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“.
Tarp jo darbų – ne tik namų kvapai ar parfumuoti skalbikliai, bet ir nišinės parfumerijos kūriniai: dveji iš jų jau spėjo sulaukti aukso įvertinimo. Žinomas vyras neslepia – įsitvirtinimas Kauno centre esančiame „Akropolyje“ – labai lauktas žingsnis.
„Šios salono atidarymo laukiau beprotiškai ilgai. Įsikurti ne tik sostinės, bet ir Kauno centre buvo labai sena mūsų su Pauliumi svajonė, nes iki šiol mūsų kvapų parduotuvė Kaune buvo Rokuose. Žinau, jog Kauno publika ypatingai pamėgusi mūsų kvapus ir ne retai sulaukdavau klausimų, kada jau atidarysime naują vietą, kurioje būtų galima patogiai susipažinti su visais mūsų kvapais.
Pagaliau sulaukėme tos dienos, kai duris atveriame būtent ten, kur ir norėjome ir tai labai daug reiškia visai mūsų komandai. Rudenį laukai dar daugiau naujienų, o vieni jų – dar vieni mano kurti kvepalai“, – renginyje kalbėjo Saugirdas Vaitulionis.
Per daugiau nei dešimtmetį „Natūralios idėjos“ tapo vienais ryškiausių namų kvapų kūrėjų Lietuvoje, o praėjusiais metais ir drąsiai žengė į nišinės parfumerijos rinką – jau pristatė ne vienus kvepalus, sulaukusius įvertinimo ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Kiekvienas naujas kūrinys – tai kruopštus darbas, atsidavimas detalei ir siekis parodyti, kad Lietuvoje gimę kvapai gali būti konkurencingi tarptautinėje rinkoje. Kauno parduotuvės atidarymas tapo dar vienu įrodymu, kad „Natūralios idėjos“ nuosekliai auga ir stiprina savo pozicijas rinkoje. Kūrėjai užsimena, jog ši sėkminga pradžia – ne pabaiga: jų laukia dar drąsesni projektai bei naujų kvapų ir kvepalų pristatymai.