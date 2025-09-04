Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Tragiškai žuvęs Mindaugas Kieras išlydėtas į paskutinę kelionę: urną nešė žmona

2025 m. rugsėjo 4 d. 14:17
Lrytas.lt
Savaitgalį Lietuvos ledo ritulio bendruomenę sukrėtė žinia – eidamas 46-uosius metus netikėtai mirė buvęs šalies rinktinės kapitonas Mindaugas Kieras (1980–2025). Trečiadienio pavakarę artimieji, bičiuliai ir bendražygiai rinkosi jam ištarti paskutinį „sudie“, o ketvirtadienį jis išlydimas į paskutinę kelionę.
Ketvirtadienio rytą Gailestingumo šventovėje už velionį buvo aukojamos Šv. Mišios, o 14 val. Lietuvos ledo ritulio legenda atgulė amžinojo poilsio.
Atsisveikinti su tragiškai žuvusiu vyru atvyko gausus būrys žmonių, sukrėstų netikėtos mylimo šeimos nario, kolegos, draugo ir mokytojo mirties.
Tarp jų buvo galima išvysti ir žinomus veidus, kurie su M. Kieru palaikė ryšį iki pat paskutinės gyvenimo akimirkos.
Šeimos prašymu, atvykusieji ištarti pakutinį „sudie“ vietoje gėlių atnešė po vieną žvakę.
Kiekviena uždegta žvakė simbolizuoja, koks ryškus žmogus buvo M. Kieras ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuriam teko garbė jį pažinti.
„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis.
Mes nesakome „atsisveikinkime“.
Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje“, – anksčiau paskelbdama detales apie atsisveikinimą rašė velionio žmona Jurgita Kierė.
Portalas Lrytas primena, kad nelaimė, nusinešusi M. Kiero gyvybę, įvyko sportininkui su šeima poilsiavus prie upės – skelbta, kad M. Kieras nuo lieptelio šoko į vandenį bei mirtinai susižalojo galvą ir kaklą.
