Šv. Mišiose už Mindaugą Kierą – artimų bičiulių ašaros ir jautrūs apsikabinimai

Ketvirtadienio rytą už velionį Gailestingumo šventovėje aukojamos Šv. Mišios, o 14 val. Lietuvos ledo ritulio legenda bus išlydėtas į paskutinę kelionę.
Atsisveikinti su tragiškai žuvusiu vyru atvyko gausus būrys žmonių – sukrėstų netikėtos mylimo šeimos nario, kolegos, draugo ir mokytojo mirties.
Tarp jų buvo galima išvysti ir žinomus veidus, kurie su M. Kieru palaikė ryšį iki pat paskutinės gyvenimo akimirkos.
Šeimos prašymu, atvykusieji ištarti pakutinį „sudie“ vietoje gėlių atnešė po vieną žvakę.
Kiekviena uždegta žvakė simbolizuoja, koks ryškus žmogus buvo M. Kieras ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuriam teko garbė jį pažinti.
Lrytas primena, kad nelaimė, nusinešusi M. Kiero gyvybę, įvyko sportininkui su šeima poilsiavus prie upės – skelbta, kad M.Kieras nuo lieptelio šoko į vandenį bei mirtinai susižalojo galvą ir kaklą.