„Kito kampo“ sezono atidarymo vakarėlyje – būrys žinomų veidų

Teatro „Kitas kampas“ improvizuotojų Audriaus Bružo, Kirilo Glušajevo, Ingos Šepetkaitės ir Martyno Nedzinsko pasveikinti atvyko muzikos ir renginių prodiuseris Lauras Lučiūnas, iliuzionistas Algimantas Frankonis, televizijos laidų prodiuserė Laura Žalimienė, aktorius Leonardas Pobedonoscevas, aktoriaus Martyno Nedzinsko draugė, tapytoja Santa Jukna, drabužių kūrėjas, prekės ženklo „Trytoupcycle“ įkūrėjas Povilas Jaudagis, režisierius ir turinio kūrėjas Martynas Pocevičius, A. Bružo mama Aušra ir daugybė kitų.
Už naują sezoną taures kėlė ir improvizacijos šou „Gero juoko dozė“ aktoriai-svečiai – aktoriai Valentinas Krulikovskis, į sceną pirmą kartą su „Kito kampo“ komanda žengsiantis spalio 5 dieną Kaune, ir Mantas Bendžius, improvizacijų kelionę Klaipėdos kultūros fabrike išmėginsiantis spalio 2 dieną.
Tai, kad prie improvizacijos spektaklio „Gero juoko dozė“ prisijungia aktoriai svečiai, yra viena svarbiausių 17-ojo teatro sezono naujienų.
„Valentinas Krulikovskis, pavyzdžiui, pas mus pateko per gimines, – juokavo Kirilas. – Sakoma, kad vyresnieji broliai turėtų „prastumti“ jaunesniuosius, o įvyko atvirkščiai – Valentinas prisijungia prie teatro, kurio neatskiriama dalimi yra tapęs jo jaunesnysis brolis – pianistas Kazimieras Krulikovskis“.
Premjeros Klaipėdoje laukiantis aktorius M. Bendžius sakė neslepiantis jaudulio: „Tikrai jaudinuosi. Labiausiai dėl to, kad scenoje nenukristų kelnės, beje, taip yra buvę, kad griūdmas neužgaučiau kolegų“. Aktorius pasakoja, kad nesąmoningas jo noras prisijungti prie „Kito kampo“ buvo išklausytas: tą dieną, kai pamatęs naująją teatro fotosesiją pagalvojo, kad būtų smagu dirbti kartu, jam paskambino Kirilas ir pakvietė. „Matyt, reikia dažniau tokias manisfestacijas į dangų paleisti“, – sakė aktorius.
Šventėje neapsieita ir be improvizacijų. Iššūkį aktoriams, improvizacijos naujokams bei teatro senbuviams metė teatro direktorė Brigita Linkevičiūtė. Skambėjo improvizuoti linkėjimai, eilėraščiai, netgi anekdotai.
Vakaro svečiai taip pat gavo progą įsitraukti į žaidimus, o geriausiai pasirodę trumpoje viktorinoje apie teatrą laimėjo vertingus „Kito kampo“ bei aktoriaus A. Bružo verslų – parduotuvių „Sneakers&Readers“ ir „Oxford“ – įsteigtus prizus.
„Nuostabu, kad susirinko tiek daug žmonių, tai tik patvirtina, kad mūsų teatras gyvybingas, patrauklus, kad žmonės juo domisi, gyvena kartu su mumis, nori kartu švęsti gyvenimą, kartu kurti. Gyvybė yra didžiulė vertybė. Tik būdami gyvi ir gyvybingi galime kurti didelius dalykus“, – sakė teatro vaodvas ir įkūrėjas A. Bružas.
Šventė vyko teatro „Kitas kampas“ kokteilių bare, kuris šį rudenį mini 4-tąjį gimtadienį. Mintis atidaryti teatro namus ir renginių erdvę „Kito kampo“ įkūrėjams kilo dar 2021 metais, kai karantinas spektakliuose apribojo žiūrovų skaičių.
Kviečiame pasidairyti po šventės akimirkas renginio galerijoje.
atidarymasVilniusAudrius Bružas
