Ant mėlynojo Vilniaus mados savaitės kilimo – provokuojantis nuogumas: garsenybės parodė daugiau, nei reikėjo

Dar prieš oficialią programą svečiai sukūrė savotišką raudonojo kilimo spektaklį. Damos prie sienelės pozavo pasidabinusios itin atviromis, daugiausiai juodos spalvos suknelėmis – nuo minimalistinių, elegantiškai pabrėžiančių siluetą, iki provokuojančių, beveik drąsos ribas peržengiančių įvaizdžių.
Kai kurios viešnios neabejotinai parodė daugiau nei reikėjo, tačiau būtent tokie sprendimai tapo vakaro aptarimų tema.
Vakaro pradžioje publiką pasitiko Gabrielė Martirosian, o fojė atmosferą kūrė Meta Piano Trio muzika – subtili, elegantiška įžanga į tai, kas laukė vėliau. Neatsitiktinai renginys vyko Nacionaliniame dramos teatre – vietoje, kur dešimtmečius kalbama apie žmogų, laiką ir tapatybę. Šįkart ta kalba buvo perduota per madą, dizainą ir scenografiją.
Podiumu žengę geriausi šalies modeliai demonstravo kolekcijas, kurios tapo gyvais pasakojimais apie identitetą, laisvę ir kūrybą.
Nuo subtilios įvaizdžio elegancijos iki avangardinių, provokuojančių formų – Lietuvos dizaineriai dar kartą įrodė, kad mada nėra tik drabužiai, o galinga asmenybės išraiška. Savo viziją pristatė tokie kūrėjai kaip Agnė Kuzmickaitė, Inga Skripka, Robert Kalinkin, Monika Kazakevičiūtė – „Más 924“, Kęstas Rimdžius, Gabrielė Mockevičiūtė, Airida Skrick.