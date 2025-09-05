Nacionaliniame dramos teatre – ikoniška naktis: ryškiausios šalies žvaigždės rinkosi į mados savaitės uždarymą

Vakaro pradžioje svečius pasitiko Gabrielė Martirosian, o fojė erdvę užpildė Meta Piano Trio muzika – subtili, elegantiška įžanga į tai, kas laukė vėliau. Renginys neatsitiktinai vyko Nacionaliniame dramos teatre – vietoje, kur dešimtmečius kalbama apie žmogų, laiką ir tapatybę. Tą vakarą šią kalbą perėmė mada, dizainas ir scenografija.
Teatro Naujojoje salėje pristatytos dizainerių kolekcijos aiškiai parodė – Lietuvos mada nėra tik drabužių pristatymas, tai kūrybiškumo ir asmenybės išraiška. Ant podiumo žengė geriausi šalies modeliai, demonstruodami drabužius, kurie – nuo subtilios įvaizdžio elegancijos iki provokuojančių, avangardinių formų – virto gyvais pasakojimais apie identitetą, laisvę ir kūrybą. Vakaro metu savo viziją demonstravo tokie dizaineriai kaip Agnė Kuzmickaitė, Inga Skripka, Robert Kalinkin, Monika Kazakevičiūtė –„Más 924“, Kęstas Rimdžius, Gabrielė Mockevičiūtė, Airida Skrick.
Kad šis vakaras įgautų teatrinės išraiškos jėgą, prisidėjo režisierius ir Nacionalinio dramos teatro vadovas Antanas Obcarskas, scenografas ir šviesų dailininkas Arvydas Buinauskas bei užkulisių režisierė Renata Mikailionytė. Jų dėka mada tapo ne tik matoma – ji buvo išgyvenama.
ELLE Lithuania vadovas Tadas Bruzgulis savo sveikinimo kalboje pabrėžė šio vakaro reikšmę. „Vilniaus mados savaitė gimė iš paprastos, bet drąsios idėjos – parodyti, kad mūsų kūrėjai verti tarptautinės scenos. Kaip ELLE – didžiausio pasaulyje mados žurnalo – redakcija, mes jaučiame ne tik siekį, bet ir pareigą padėti jiems būti išgirstiems. Vilnius šiandien tampa tarptautinės mados žemėlapio dalimi, o ši scena – atvira visiems kūrėjams. Kurkite, svajokite, rodykite savo darbus, nes ši scena priklauso jums – šiandien, rytoj ir ateityje“, – pažymėjo Tadas Bruzgulis.
Vakaro metu oficialiai pristatyta ir naujoji ELLE vyriausioji redaktorė – Agnė Gilytė, bei mados redaktorė – Eglė Babunašvili. Abi žinomos stiliaus profesionalės nuo šiol formuos žurnalo toną, temas ir vizualinį turinį.
Naujausiame ELLE rudens numeryje – ikoninės Lietuvos modelių kartos moterys, kurios kūrė ne tik madą, bet ir stiliaus atmintį Lietuvoje. Žurnalas alsuoja moteriška jėga, stiliaus įvairove ir šiuolaikišku požiūriu į tapatybę.
Tą patį vakarą pristatytas ir ELLE MEN rudens numeris, kurio viršelį papuošė dainininkas Vaidas Baumila. Šis leidinys pasirodo tik kartą per metus, tačiau visuomet atneša įkvepiančias vyrų istorijas, kurios primena, kad vyriškumas gali būti jautrus, gilus ir stilingas.
Ne ką mažiau įspūdinga buvo pati auditorija – publika, vertinanti estetiką, turinti savitą stiliaus braižą ir drąsiai reiškianti asmenybę per aprangą. Tai buvo ne tik žiūrovai, bet ir aktyvūs mados savaitės dalyviai, verti dėmesio tiek pat, kiek ir kolekcijos ant podiumo. Tarp svečių – ne tik Lietuvos mados, meno ir kultūros atstovai, bet ir užsienio viešnios, tarp jų – legendinės modelių
pasaulio ikonos Carmen Kass bei Svetlana Griaznova. Jų apsilankymas simboliškai pažymėjo šio vakaro tarptautiškumą ir Vilniaus mados savaitės reikšmę plačiame mados kontekste.
Vakarui persikėlus į stogo terasą „Trys Mūzos“, šventinę nuotaiką pratęsė Vilnius Fashion Week ambasadorės Simonos Burbaitės DJ setas. Ji ne tik gerai pažįstama iš televizijos ekranų ir stiliaus projektų, bet ir žavi gebėjimu muziką paversti emocijos forma.
Tai buvo daugiau nei žurnalo pristatymas ar madų šou – tai buvo Vilniaus, kaip mados miesto, pareiškimas. Mada grįžo – ir grįžo su istorija, galia ir ateitimi.
