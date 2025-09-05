Viktorija Siegel pritrenkė elegantiškai seksualiu savo įvaizdžiu: puošėsi prabangių mados namų suknele

Renginio metu septyni ryškiausi Lietuvos mados dizaineriai pristatė savo kolekcijas.
Išvysti kolekcijas plūdo stilingiausios damos, kurios savo įvaizdžius apgalvojo iki smulkiausių detalių.
Gedimino prospekte visus savo elegantiškai seksualiu įvaizdžius nakautavo verslininkė Viktorija Siegel.
Ji pasirinko prabangių mados namų „Christopher Esber“ juodą suknelę, kuri įdomiu kirpimu paryškino Viktorijos figūrą. Tokia suknelė kainuoja apie 1000 eurų.
Prie jos V.Siegel priderino „Chanel“ delninę.
„Lauksiu jūsų įvertinimų apie šiandieninį mano įvaizdį“, – brūkštelėjo Viktorija instagrame.