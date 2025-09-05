Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Viktorija Siegel pritrenkė elegantiškai seksualiu savo įvaizdžiu: puošėsi prabangių mados namų suknele

2025 m. rugsėjo 5 d. 11:14
Lrytas.lt
Rugsėjo pradžia padovanojo šilumą ir stilingiausią renginį. Ketvirtadienį vyko Vilniaus mados savaitės renginys „La nuit iconique de Vilnius Fashion Week“, į kurį suplūdo garsenybės.
Renginio metu septyni ryškiausi Lietuvos mados dizaineriai pristatė savo kolekcijas. 
Išvysti kolekcijas plūdo stilingiausios damos, kurios savo įvaizdžius apgalvojo iki smulkiausių detalių.
Gedimino prospekte visus savo elegantiškai seksualiu įvaizdžius nakautavo verslininkė Viktorija Siegel.
Ji pasirinko prabangių mados namų „Christopher Esber“ juodą suknelę, kuri įdomiu kirpimu paryškino Viktorijos figūrą. Tokia suknelė kainuoja apie 1000 eurų.
Prie jos V.Siegel priderino „Chanel“ delninę.
„Lauksiu jūsų įvertinimų apie šiandieninį mano įvaizdį“, – brūkštelėjo Viktorija instagrame.
 
