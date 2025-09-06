Inga Stumbrienė rudenį pasitiko su nauju prabangiu pirkiniu: tai – jos itin pamėgtas daiktas

I. Stumbrienė savo „Instagram“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame ji elegantiškai išpakuoja naują pirkinį – rankinę.
Ne paslaptis, kad žinoma moteris yra tikra „Dior“ rankinių gerbėja, todėl rudens sezonui ji ir vėl pasirinko šį prekinį ženklą.
Sėdėdama jaukiame namų kampelyje, Inga elegantiškai išpakavo dėžę, kurioje slėpėsi daili bordo spalvos „Lady dior“ rankinė.
Ši spalva – tikras rudens akcentas, kuris puikiai dera prie rudeniškų įvaizdžių.
Tai Ingai – jau ne pirma tokio modelio rankinė. Moteris anksčiau yra rodžiusi, kad turi tokią ne vieną, tik kitokios spalvos rankinę.
Nors Inga viešai nesidalija, kiek jai atsieina tokios grožybės, internetinėse svetainėse, kuriose parduodama tokia rankinė, jos kaina siekia daugiau nei 2 tūkst. eur, o kai kur – net 2,7 tūkst. eur.