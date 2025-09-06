Mados renginyje Kristina Ivanova puošėsi ypatingai: akys krypo į itin sentimentalią detalę

Ant nutiesto mėlynojo kilimo netrūko stilingai pasipuošusių renginio svečių, tačiau itin jautriu ir išskirtiniu akcentu savo įvaizdį papildė Kristinai Ivanovai.
Dainininkė pasirinko įvaizdį, įkvėptą legendinės Audrey Hepburn – elegantišką, moterišką ir subtiliai išskirtinį. Tačiau susirinkusių dėmesį kaustė jos įvaizdį papildžiusi delninė, kurią kadaise nešiojo jos anapilin iškeliavusi močiutė.
„Į „ELLE“ renginį, kurio dress kodas buvo „Iconic Fashion“, pasirinkau įvaizdį, įkvėptą Audrey Hepburn. Šis stilius man artimas, nes jame susijungia tai, kas visiškai mane atspindi – klasika, moteriškumas ir subtilus išskirtinumas.
Svarbiausia viso įvaizdžio detalė tapo mano močiutės rankinė – ji man itin brangi ir kartu su savimi nešioju jau ne pirmą kartą. Tokie palikti artimųjų daiktai turi ypatingą vertę: jie jungia praeitį su dabartimi ir primena, kad tikra elegancija yra nepavaldi laikui“, – Lrytas pasakojo K. Ivanova.
Anot jos, mada nuolat sukasi ratu, o tikrasis stilius slypi ne tik tendencijose, bet ir asmeniniuose pasirinkimuose.
„Tai, kas buvo madinga prieš daugelį metų, sugrįžta atnaujintai, bet išlaiko savo esmę. Ir svarbiausia – mada visada yra apie tai, kas esi tu pats“, – pridūrė ji.