Susituokė „Saulės kliošas“ vokalistė Justė Starinskaitė ir Tadas Bulotas

Amžiną meilę ji prisiekė savo išrinktajam, krepšinio agentui Tadui Bulotui.
Apie tai, kad pora oficialiai tapo sutuoktiniais ir atšventė savo meilės šventę, išdavė socialiniai tinklai.
Ten poros bičiuliai dalijosi ceremonijos ir šventės akimirkomis, kuriose matyti pasipuošę, besišypsantys sutuoktiniai.
Pora susižadėjo prieš daugiau nei ketverius metus.
Apie asmeninį gyvenimą neatviraujanti dainininkė apie tai, kad T. Bulotas jai pasipiršo 2021-ųjų vasarį patvirtino Delfi laidoje „Nepatogūs klausimai“
„Tai įvyko visai neseniai, per Naujuosius metus. Tai visiškai šviežia. Niekas beveik nežino. Žino tik patys artimiausi žmonės.
Bet aš niekam apie tai iki šiol ir nesakiau, nes nesu tas žmogus, kuris dalintųsi tuo“, – 2021-ųjų vasarį kalbėjo Justė.