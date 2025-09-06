Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Susituokė „Saulės kliošas“ vokalistė Justė Starinskaitė ir Tadas Bulotas

2025 m. rugsėjo 6 d. 20:21
Lrytas.lt
Ištekėjo grupės „Saulės kliošas“ vokalistė Justė Starinskaitė.
Daugiau nuotraukų (16)
Amžiną meilę ji prisiekė savo išrinktajam, krepšinio agentui Tadui Bulotui.
Apie tai, kad pora oficialiai tapo sutuoktiniais ir atšventė savo meilės šventę, išdavė socialiniai tinklai.
Ten poros bičiuliai dalijosi ceremonijos ir šventės akimirkomis, kuriose matyti pasipuošę, besišypsantys sutuoktiniai.
Pora susižadėjo prieš daugiau nei ketverius metus.
Apie asmeninį gyvenimą neatviraujanti dainininkė apie tai, kad T. Bulotas jai pasipiršo 2021-ųjų vasarį patvirtino Delfi laidoje „Nepatogūs klausimai“
„Tai įvyko visai neseniai, per Naujuosius metus. Tai visiškai šviežia. Niekas beveik nežino. Žino tik patys artimiausi žmonės.
Bet aš niekam apie tai iki šiol ir nesakiau, nes nesu tas žmogus, kuris dalintųsi tuo“, – 2021-ųjų vasarį kalbėjo Justė.
Justė StarinskaitėTadas Bulotas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.