Aktorė U. Zavistauskaitė paviešino skaudžią savo istoriją: atskleidė, kas padėjo išsilaisvinti

Menininkė prisiminė vaikystėje išgyventas skaudžias akimirkas – jaustus kompleksus, patirtas patyčias, sunkų paauglystės laiką ir drąsą stoti į aktorystės studijas, nepaisant visų baimių. Pasak Ugnės, būtent išėjimas iš komforto zonos jai padėjo atrasti didžiausią savo gyvenimo meilę – vaidybą.
Aktorė neslepia, kad nuo mažens jautėsi kitokia ir svajojo būti graži, o didžiausias noras buvo kada nors patekti ant žurnalo viršelio.
Šiandien, vartydama spaudą ir matydama save, ji su šypsena prisimena mažą liūdną mergaitę, kurios svajonė – žydėti – išsipildė. Ugnė taip pat pristatė savo kurtą erdvę „Elara by Ugnė“, kurioje siekia įkvėpti merginas ir moteris pasitikėti savimi.
„Niekados nesu buvusi tokia atvira ir noriu papasakoti jums savo istoriją.
Kai buvau maža, varčiau žurnalų viršelius, galvodama: „kaip norėčiau būti viena jų“. Buvau apvali ir visad kompleksavau, didžiausias mano noras buvo tapti gražia. Dievulio, gimtadienio torto žvakių, baltų žirgų laukuose prašydavau, kad išpildytų šį mano norą.
Esu praėjusi patyčias mokykloje, nepritapimą būreliuose ir ilgą paauglystės dalį buvau tiesiog sustangdinta, kompleksuota, vieniša tylene. Paradoksalu, kad nusprendžiau stoti į aktorinį ir tapti aktore. Visados galvoje kirbėjo viena mintis – nepabandysiu, gailėsiuos visą gyvenimą.
Pabandžiau ir ne bet kur, o šalyje, kurios kalbos nemokėjau ir stebuklingu būdu mane priėmė. Besimokydama išsilaisvinau ir pražydau, realizuojant savo didžiausią svajonę.
Svoris nukrito, kalbą pramokau be galo greitai. Atrodytų, nekomforto zonoje radau tai, kas mane veža ir neleidžia prarasti motyvacijos tobulėti. Vaidyba tapo mano didžiąja meile, dėl kurios bjaurusis ančiukas tapo savimi pasitikinčia gulbe.
Drąsa nerti į tai, ko nežinai, veda į tobulėjimą ir dabar, vartant žurnalą ir ten matant save man kyla lengva šypsena ir aš prisimenu mažą liūdną mergaitę, kuri svajojo žydėti...
„Elara by Ugnė“ yra vieta, kurioje noriu įkvėpti merginas ir moteris niekados neabejoti savimi, siekti tikslo ir būti užtikrintomis, nes kiekviena iš mūsų yra verta savojo žurnalo viršelio.
„Elara by Ugnė“ rasi kokybiškos ir švarios dekoratyvinės bei odos priežiūros kosmetikos, kruopščiai atrinktos tam, kad žydėtum“, – rašė ji.