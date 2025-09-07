I. Adams ir A. Pauliukevičius sužinojo netrukus gimsiančio kūdikio lytį: kultūristo reakcija – atėmė žadą

Sekmadienio vakarą Ilka pasidalijo jautriu vaizdo įrašu, kuriame šeima atskleidžia mažylio lytį.
Artimiausių žmonių rate pora į orą šauna konfeti ir tuomet pažyra rožiniai popierėliai. Tai ženklas, kad šeimą papildys mergaitė.
„Mergaitė!“ – su nesuvaidintu džiaugsmu sušunka Ilkos ir Andriaus dukra.
Šypsodamasi tai patvirtina ir būsima mama: „Atspėjote, tai mergaitė! Dabar Andrius irgi žino, ką reiškia rožinė spalva.“
Iš įrašo matyti, kad iš pradžių Andrius, rodos, nesuprato, kokios spalvos konfeti sklando ore.
Tą išsyk pastebėjo ir internautai.
„Sveikinimai! Tėtis aiškiai pasimetęs ir nesuprato, ką reiškia rožinė“, „Andrius savam stiliuje“, – rašė jie.