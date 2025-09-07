Ištekėjo renginių ir laidų vedėja Meda Borisaitė: amžiną meilę prisiekė itin jautriai

Nors Meda dažnai matoma kitų švenčių sūkuryje, šįkart viskas buvo kitaip – dėmesio centre atsidūrė ji pati. Pasipuošusi ilga balta suknele ji prisiekė amžiną meilę išrinktajam Mykolui.
Meda ir Mykolas pažįstami jau daugelį metų. Juos suvedė gimtasis miestas, bendri draugai ir ilgai trukusi draugystė.
„Mes draugaujame dar nuo paauglystės. Abu esame iš Marijampolės, priklausėme tai pačiai draugų kompanijai ir visada bendravome kaip geri bičiuliai. Tačiau prieš ketverius metus, susitikę prie ežero, pajutome, kad tarp mūsų yra kažkas daugiau. Nuo tada pradėjome eiti į pasimatymus, vis daugiau laiko leisti kartu, kol pamažu iš draugystės gimė meilė,“ – Lrytas su šypsena pasakojo Meda.
Visą šį laiką savo meilės istoriją kūrusi pora įteisinti santykius pasirinko ypatingai. Tiek civilinę, tiek humanistinę ceremonijas stebėjo patys artimiausi porai žmonės. Jų buvo apie 60.
„Ceremonijai skyrėme ypatingą dėmesį. Mums labai svarbus mūsų tėvų, senelių ir artimiausių žmonių palaiminimas. Pasirinkome civilinę ir HIAT humanistinę ceremoniją, kurios metu ceremonmeisteriai kartu su mumis gilinosi į tai, kokie esame, ką mėgstame, kokia buvo mūsų vaikystė, iš kokių šeimų atėjome ir, žinoma, papasakojo mūsų meilės istoriją mūsų artimiesiems.
Ceremonijoje skambėjo mūsų mylimos dainos saksofonu – šis instrumentas man ypatingai brangus, nes pati juo groju. Taip pat kiekvienas iš mūsų atskirai padėkojome savo tėvams už viską, ką esame gavę, ir, žinoma, vienas kitam davėme priesaikas bei įžadus,“ – dalijosi ji.
Po ceremonijos svečiai patraukė į šventės vietą, kuri vyko Kauno širdyje esančiame jaukiame kiemelyje.
Kalbėdama apie pasiruošimą vestuvėms Meda teigė, kad tai juodu su Mykolu darė su malonumu.
Medai padėjo ir tai, kad ji puikiai pažįsta šios šventės užkulisius, nes pati veda tokio tipo šventes.
„Kadangi pati vedu šventes ir vestuves, tad šįkart buvo paprasta pasitelkti savo pažinčių ratą bei pasitikėti profesionalais: fotografais, videografais, dekoratoriais ir visais kitais. Jie puikiai atliko savo darbą.
Vakare prieš vestuves vienas kitam parašėme laiškus, kuriuos perskaitysime per pirmąsias vestuvių metines – tai bus mūsų ypatinga tradicija ir simbolinis priminimas apie šios dienos jausmus,“ – pasakojo ji.
Nors dažnai poroms ruošiantis vestuvėms kyla diskusijų ar nesutarimų, Medos ir Mykolo atveju viskas klostėsi itin darniai.
„Mums buvo labai paprasta susitarti – kiekvienas pasidalijome, kokios šventės norėtume, ir mūsų norai stebuklingai sutapo. Man ypatingai norėjosi tokios lokacijos, kurioje dar neteko nei vesti vestuvių, nei dirbti. Kad ši diena būtų kažkas naujo ir kitokio. Vien šį sezoną turėjau net 25 vestuves, todėl labai svarbu buvo atrasti vietą, kuri mums patiems atrodytų neįprasta ir ypatinga“, – pasakojo ir džiaugėsi ją radusi.