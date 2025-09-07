Ką tik vedusiam V. Žalai – dar vienas įvertinimas: pasveikino ir gražuolė žmona G. Martirosian

Automobilių sporto žvaigždė iškovojo jau trečią pergalę šiame čempionate.
Šiemet triumfo akimirka jam ypatinga – ką tik vedusį sportininką iškart po finišo pasitiko žmona, TV projektų ir renginių vedėja Gabrielė Martirosian.
Kaip matyti paviešintose nuotraukose, ji vyro galvą papuošė karūna.
„Mano vyras – Lietuvos ralio čempionato nugalėtojas! Trečią kartą karjeroje“, – „Instagram“ paskyroje džiaugėsi Gabrielė.
Šis įrašas nepraslydo pro akis poros bičiuliams ir gerbėjams – komentaruose jie sveikino V. Žalą ir negailėjo komplimentų nuotraukose nuostabiai atrodantiems sutuoktiniams.