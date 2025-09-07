Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Ką tik vedusiam V. Žalai – dar vienas įvertinimas: pasveikino ir gražuolė žmona G. Martirosian

2025 m. rugsėjo 7 d. 11:40
Lrytas.lt
Elektrėnai savaitgalį aidėjo variklių gausmu – rugsėjo 5–6 dienomis čia surengtos tradicinės ralio lenktynės, kuriose vėl nepralenkiamas buvo Vaidotas Žala.
Daugiau nuotraukų (4)
Automobilių sporto žvaigždė iškovojo jau trečią pergalę šiame čempionate.
Šiemet triumfo akimirka jam ypatinga – ką tik vedusį sportininką iškart po finišo pasitiko žmona, TV projektų ir renginių vedėja Gabrielė Martirosian.
Kaip matyti paviešintose nuotraukose, ji vyro galvą papuošė karūna.
„Mano vyras – Lietuvos ralio čempionato nugalėtojas! Trečią kartą karjeroje“, – „Instagram“ paskyroje džiaugėsi Gabrielė.
Šis įrašas nepraslydo pro akis poros bičiuliams ir gerbėjams – komentaruose jie sveikino V. Žalą ir negailėjo komplimentų nuotraukose nuostabiai atrodantiems sutuoktiniams.
Vaidotas ŽalaGabrielė Martirosianralis

